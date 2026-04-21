 21-кімнатна квартира у Монако: Ахметов купив нерухомість за пів мільярда доларів

Ахметов придбав у Монако елітну квартиру за понад $550 млн

Район, де ймовірно Ахметов купив квартиру. Ілюстративне фото: archiexpo

Найбагатший бізнесмен України Рінат Ахметов став власником розкішної п’ятирівневої квартири у князівстві Монако. Вартість угоди склала 554 мільйони доларів і може стати одним із найдорожчих продажів житла в історії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що 21-кімнатна квартира розташована на набережній у новому престижному районі Маретерра, зведеному на штучно створеній території. Квартал відкрив у 2024 році князь Альбер II, після чого він швидко став одним із найпривабливіших місць для світових мільярдерів та інвесторів.

Об’єкт знаходиться у флагманській будівлі Le Renzo і займає близько 2,5 тисяч квадратних метрів без урахування балконів та терас із видом на Середземне море. Апартаменти мають приватний басейн, джакузі та щонайменше вісім паркомісць.

Згідно з реєстрами нерухомості князівства, угоду завершили у 2024 році. Покупцем виступила холдингова компанія бізнесмена System Capital Management (SCM), яка підтвердила інвестицію, але відмовилася розкривати деталі щодо ціни та характеристик об’єкта.

У компанії зазначили, що міжнародний інвестиційний портфель SCM уже понад десять років включає преміальну нерухомість.

«Міжнародний інвестиційний портфель SCM уже понад десять років включає окремий портфель преміальної нерухомості, про що неодноразово публічно повідомлялося. Серед його активів є і проєкт Le Renzo, у який ми інвестували на первинному ринку у 2021 році», — йдеться в заяві.

Якщо озвучена сума підтвердиться, угода може стати найбільшим продажем житла в історії, випередивши продаж особняка девелопера Нік Кенді у районі Челсі більш ніж за 350 мільйонів доларів, а також пентхауса в Нью-Йорк, який придбав інвестор Кен Гріффін приблизно за 240 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що у 2025 році 500 найбагатших людей світу заробили рекордні 2,2 трильйона доларів, а їхній загальний капітал досяг 11,9 трильйона доларів.

