Ахметов придбав у Монако елітну квартиру за понад $550 млн

Найбагатший бізнесмен України Рінат Ахметов став власником розкішної п’ятирівневої квартири у князівстві Монако. Вартість угоди склала 554 мільйони доларів і може стати одним із найдорожчих продажів житла в історії.

Зазначається, що 21-кімнатна квартира розташована на набережній у новому престижному районі Маретерра, зведеному на штучно створеній території. Квартал відкрив у 2024 році князь Альбер II, після чого він швидко став одним із найпривабливіших місць для світових мільярдерів та інвесторів.

Об’єкт знаходиться у флагманській будівлі Le Renzo і займає близько 2,5 тисяч квадратних метрів без урахування балконів та терас із видом на Середземне море. Апартаменти мають приватний басейн, джакузі та щонайменше вісім паркомісць.

Згідно з реєстрами нерухомості князівства, угоду завершили у 2024 році. Покупцем виступила холдингова компанія бізнесмена System Capital Management (SCM), яка підтвердила інвестицію, але відмовилася розкривати деталі щодо ціни та характеристик об’єкта.

У компанії зазначили, що міжнародний інвестиційний портфель SCM уже понад десять років включає преміальну нерухомість.

«Міжнародний інвестиційний портфель SCM уже понад десять років включає окремий портфель преміальної нерухомості, про що неодноразово публічно повідомлялося. Серед його активів є і проєкт Le Renzo, у який ми інвестували на первинному ринку у 2021 році», — йдеться в заяві.

Якщо озвучена сума підтвердиться, угода може стати найбільшим продажем житла в історії, випередивши продаж особняка девелопера Нік Кенді у районі Челсі більш ніж за 350 мільйонів доларів, а також пентхауса в Нью-Йорк, який придбав інвестор Кен Гріффін приблизно за 240 мільйонів доларів.

