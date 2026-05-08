Renault Duster став фаворитом бізнесу: які машини найчастіше купували українці у квітні

Центральний проспект Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

У квітні автопарк України поповнився приблизно 6,2 тисячі нових легкових автомобілів. Найчастіше нові машини купували приватні власники.

Про це повідомили в асоціації «Укравтопром».

Більшість авто (66%) придбали приватні покупці, ще 34% купили юридичні особи. Порівняно з квітнем минулого року продажі серед населення зменшилися на 1%, водночас корпоративні закупівлі зросли на 13%.

Серед приватних клієнтів найпопулярнішими стали такі моделі:

  • Toyota RAV-4 — 291 автомобіль;

  • Hyundai Tucson — 179;

  • BMW 3 серії — 139;

  • Renault Duster — 130;

  • Mazda CX-5 — 124.

Юридичні особи найчастіше обирали:

  • Renault Duster — 449 авто;

  • Skoda Kodiaq — 67;

  • Toyota RAV-4 — 66;

  • Volkswagen Touareg — 62;

  • Citroen C-Elysee — 51.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2026 року українці зареєстрували 50,1 тисяч вживаних легкових авто, ввезених із-за кордону. Більше половини з них — кросовери.

