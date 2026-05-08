Renault Duster став фаворитом бізнесу: які машини найчастіше купували українці у квітні
- Світлана Іванченко
22:15, 08 травня, 2026
У квітні автопарк України поповнився приблизно 6,2 тисячі нових легкових автомобілів. Найчастіше нові машини купували приватні власники.
Про це повідомили в асоціації «Укравтопром».
Більшість авто (66%) придбали приватні покупці, ще 34% купили юридичні особи. Порівняно з квітнем минулого року продажі серед населення зменшилися на 1%, водночас корпоративні закупівлі зросли на 13%.
Серед приватних клієнтів найпопулярнішими стали такі моделі:
Toyota RAV-4 — 291 автомобіль;
Hyundai Tucson — 179;
BMW 3 серії — 139;
Renault Duster — 130;
Mazda CX-5 — 124.
Юридичні особи найчастіше обирали:
Renault Duster — 449 авто;
Skoda Kodiaq — 67;
Toyota RAV-4 — 66;
Volkswagen Touareg — 62;
Citroen C-Elysee — 51.
Нагадаємо, що у першому кварталі 2026 року українці зареєстрували 50,1 тисяч вживаних легкових авто, ввезених із-за кордону. Більше половини з них — кросовери.
