Renault Duster став фаворитом бізнесу: які машини найчастіше купували українці у квітні

У квітні автопарк України поповнився приблизно 6,2 тисячі нових легкових автомобілів. Найчастіше нові машини купували приватні власники.

Про це повідомили в асоціації «Укравтопром».

Більшість авто (66%) придбали приватні покупці, ще 34% купили юридичні особи. Порівняно з квітнем минулого року продажі серед населення зменшилися на 1%, водночас корпоративні закупівлі зросли на 13%.

Серед приватних клієнтів найпопулярнішими стали такі моделі:

Toyota RAV-4 — 291 автомобіль;

Hyundai Tucson — 179;

BMW 3 серії — 139;

Renault Duster — 130;

Mazda CX-5 — 124.

Юридичні особи найчастіше обирали:

Renault Duster — 449 авто;

Skoda Kodiaq — 67;

Toyota RAV-4 — 66;

Volkswagen Touareg — 62;

Citroen C-Elysee — 51.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2026 року українці зареєстрували 50,1 тисяч вживаних легкових авто, ввезених із-за кордону. Більше половини з них — кросовери.