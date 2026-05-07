 Фінмахінації: на Миколаївщині відкрили 5 кримінальних справ проти бізнесу

Податковий аудит: на Миколаївщині відкрили 5 кримінальних справ проти бізнесу

Центр Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

На Миколаївщині, після перевірок аудиторів, правоохоронці відкрили п’ять кримінальних проваджень про можливі фінансові махінації у бізнесі.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

За перші чотири місяці цього року податківці підготували 15 аналітичних висновків про підозрілих фінансових операцій. Йдеться про випадки, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів або іншими незаконними схемами.

Матеріали передавалися до різних правоохоронних структур: від БЕБ і ДБР до прокуратури, поліції та СБУ. Частину перевірок податківці ініціювали самостійно.

Зазначається, що після опрацювання цих даних слідчі вже відкрили п’ять кримінальних проваджень. Ще по шести підприємствах матеріали долучили до інших справ, які вже розслідуються.

Нагадаємо, що у січні 2026 року податківці Миколаївщини провели 79 перевірок бізнесу. До бюджету донарахували 91,2 мільйони гривень.

