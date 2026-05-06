Пляжі Миколаївщини цього літа знову можуть залишитися закритими — Кім

Пляж в Одесі, травень 2025 року. Фото: МикВісті

Пляжі на узбережжі Миколаївської області цього літа, ймовірно, залишаться закритими через безпекові ризики.

Про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім для «Новини.Live», коментуючи підготовку до туристичного сезону.

За його словами, навіть попри те, що в сусідніх регіонах уже обговорюють відкриття пляжів, ситуація на Миколаївщині суттєво складніша через близькість до лінії фронту.

— Ми знаходимося значно ближче, ніж Одеса. Там до моря 130 кілометрів, у нас до пляжів — від 4 до 30 кілометрів. І це доступність навіть простої зброї, таких як FPV та артилерія. Тому військові категорично проти, — зазначив Віталій Кім.

Попри це, в області розглядають технічні рішення для можливого майбутнього відкриття пляжів — зокрема використання буїв і загороджень для зменшення ризиків, якщо буде ухвалене рішення про розмінування територій.

— Опрацьовуємо технології, як за допомогою буїв і загороджень забезпечити безпеку від мін, якщо буде дозволено розчищення пляжів. У нас є план щодо конкретних пляжів, які ми могли б відкрити за наявності відповідного дозволу. Ми готуємося на всяк випадок, але, думаю, цього року відкриття пляжів і доступу до відкритого моря не буде. Внутрішні водойми, басейни та озера будуть відкриті там, де вже проведено розмінування, — зазначив він.

Віталій Кім також додав, що стан туристичного бізнесу в області зараз катастрофічний, тому регіон буде просити від держави спеціальної підтримки для його відновлення.

— На жаль, я бачу це й сам, коли їжджу регіоном і спостерігаю, як живеться туристичному бізнесу. Це вже катастрофічна ситуація. Ми будемо просити допомоги у держави на відновлення — це однозначно, — сказав він.

Через воєнну ситуацію морське узбережжя, включно з курортами Коблево, Лугове та Рибаківка, Очаків, у 2025 році офіційно залишиться закритим. Натомість жителям Миколаєва пропонують альтернативу — відпочинок біля річок і лиманів у безпечних локаціях, які проходять обстеження. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Море під забороною. Де безпечно відпочити влітку на Миколаївщині?».

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Коблівська громада втратила 123,2 мільйона гривень доходу — через заборону доступу до морських пляжів.

Однак на Миколаївщині є Тилігульський лиман — одне з небагатьох місць, де після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну не заборонено відпочивати. З кожним роком ця туристична локація стає все популярнішою.

Крім того, все більше українців звертають увагу на пляжі у Одеській та Миколаївській області. Саме тут можна організувати відпочинок біля моря.

Загалом, за роки повномасштабної війни надходження від туристичного збору на Миколаївщині скоротилися більш ніж на 70%.