Миколаївщина втратила понад 70% туристичного збору: як війна змінила туризм на півдні

Миколаївська область втратила понад 70% туристичного збору. Ілюстративне фото: МикВісті

За роки повномасштабної війни надходження від туристичного збору на Миколаївщині скоротилися більш ніж на 70%.

Про це свідчить аналітика «Слово і діло», пишуть «МикВісті».

Попри загальне пожвавлення внутрішнього туризму в Україні, саме прифронтові регіони залишаються серед найбільш постраждалих. У 2025 році місцеві бюджети країни отримали 359 мільйонів гривень туристичного збору — це на 47,2% більше, ніж у 2021 році. Основне зростання забезпечили західні та центральні області, які стали головними напрямками відпочинку та тимчасової релокації українців.

Реклама

Водночас Миколаївська область втратила значну частину туристичних надходжень. Якщо у 2021 році громади області отримали 7,86 мільйони гривень туристичного збору, то у 2025 році — лише 2,02 мільйони гривень. Таким чином падіння — 74,3%.

Схожа ситуація спостерігається і на всьому півдні України. В Одеській області надходження зменшилися на 24,1% — до 20,3 мільйони гривень, хоча регіон залишається лідером півдня завдяки частковому проведенню курортного сезону.

Найкритичніше падіння на Херсонщині: через окупацію та бойові дії туристичний збір фактично зник: з майже 6,6 мільйони гривень у 2021 році до 11 тисяч гривень — у 2025-му.

Туристичний збір в областях України. Інфографіка: Слово і діло

Натомість туристичними лідерами країни стали безпечніші регіони. Найбільші надходження туристичного збору у 2025 році отримали Київ — 70,6 мільйони гривень, Львівська область — 63,1 мільйони, Івано-Франківська — 46,2 мільйони, Закарпатська — 31,9 мільйони та Черкаська область — 28,6 мільйони гривень.

Експерти зазначають, що в умовах війни частина гостей готелів — це не класичні туристи, а люди у службових відрядженнях або громадяни, які тимчасово змінили місце проживання, що також впливає на статистику туристичного збору.

Туристичний сезон на Миколаївщині

Через воєнну ситуацію морське узбережжя, включно з курортами Коблево, Лугове та Рибаківка, Очаків, у 2025 році офіційно залишиться закритим. Натомість жителям Миколаєва пропонують альтернативу — відпочинок біля річок і лиманів у безпечних локаціях, які проходять обстеження.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Коблівська громада втратила 123,2 мільйона гривень доходу — через заборону доступу до морських пляжів.

