На Миколаївщині цьогоріч пожвавішав внутрішній туризм: куди частіше їздили відпочивати

У 2025 році Миколаївська область зафіксувала зростання надходжень від туристичного збору. За даними департаменту економічного розвитку та регіональної політики обласної військової адміністрації, бюджети громад отримали на 15,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили у департаменті фінансів Миколаївської ОВА у відповіді на запит «МикВісті».

Зазначається, що з 1 січня по 31 жовтня цього року бюджети громад отримали 1 мільйон 558 тисяч 674 гривні, що на 15,6% більше, ніж минулого року. У відомстві пов’язують це з пожвавленням внутрішнього туризму та появою нових туристичних продуктів у громадах.

Найпопулярнішими місцями відпочинку у 2025 році стали території природоохоронних парків:

Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський»

Регіональний ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя»

Національний природний парк «Бузький Гард»

Не меншою увагою користувалися регіональний ландшафтний парк «Приінгульський» із геологічними пам’ятками й історичними об’єктами, а також Природний заповідник «Єланецький степ» — ділянка цілинного степу з екостежкою «Диво-степ» і зоною спостереження за тваринами.

Окремо у Миколаївській ОВА відзначили Тилігульський лиман, який має природні бар’єри, що знижують ризики потрапляння небезпечних предметів з моря.

«За результатами досліджень 2023-2025 років, вода тут визнана безпечною для купання, без ознак мікробіологічного чи хімічного забруднення», — зазначають в департаменті.

Також в області зростає інтерес до крафтових локацій: фермерських господарств, лавандових полів і місцевих виноробень, де проводять дегустації та ознайомчі екскурсії.

Попри обмеження, пов’язані з безпековою ситуацією, у 2025 році продовжували приймати відвідувачів туристичні об’єкти у таких громадах: Миколаївській міській, Кривоозерській селищній, Первомайській міській, Коблівській сільській, Южноукраїнській міській, Мигіївській сільській, Вознесенській міській, Новоодеській міській.

«На їхніх територіях працюють готелі, музейні установи, еко- та сільські садиби, рекреаційні парки, історико- культурні пам’ятки та локальні маршрути внутрішнього туризму тощо», — додали у департаменті департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, що у 2024 році громади Миколаївської області отримали понад 1 мільйон 536 тисяч гривень туристичного збору, а у 2023 році — 897,3 тисячі гривень. Також порівняно зросла кількість туристів. У 2023 році регіон відвідали 80 –100 тисяч людей, а у 2024-му — вже до 120 тисяч.

