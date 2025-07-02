Доходи зросли майже вдвічі: торік Миколаївщина заробила на туристах ₴1,5 млн

Тилігульський лиман. Фото: "МикВісті"

У 2024 році громади Миколаївської області отримали понад 1,5 мільйона гривень туристичного збору — це майже вдвічі більше, ніж у 2023-му.

Такі дані надала Миколаївська обласна військова адміністрація у відповіді на інформаційний запит «МикВісті».

Зазначається, що кількість туристів також зросла. У 2023 році регіон відвідали 80–100 тисяч людей, а у 2024-му — вже до 120 тисяч. Обсяг надходжень від туристичного збору по Миколаївській області за 2023 рік становив 897,3 тисячі гривень, за 2024 рік — 1 мільйон 536 тисяч гривень.

«Зазначене свідчить про позитивну динаміку у сфері туристичної активності в регіоні та зростання ролі туристичного збору як джерела наповнення місцевих бюджетів», — вважають в обладміністрації.

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Нагадаємо, туристичний збір — це місцевий податок, який сплачують туристи за тимчасове проживання.

Туристичний сезон на Миколаївщині

Через воєнну ситуацію морське узбережжя, включно з курортами Коблево, Лугове та Рибаківка, Очаків, у 2025 році офіційно залишиться закритим. Натомість жителям Миколаєва пропонують альтернативу — відпочинок біля річок і лиманів у безпечних локаціях, які проходять обстеження. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Море під забороною. Де безпечно відпочити влітку на Миколаївщині?».

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Коблівська громада втратила 123,2 мільйона гривень доходу — через заборону доступу до морських пляжів.

Однак на Миколаївщині є Тилігульський лиман – одне з небагатьох місць, де після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну не заборонено відпочивати. З кожним роком ця туристична локація стає все популярнішою. Про те, як змінився туристичний магніт з часом і чи не становить наплив туристів загрозу для унікальної природи біля лиману, читайте у матеріалі «МикВісті»: «Тилігульський лиман у часи війни: як природа та туризм співіснують в умовах зростаючої популярності»

Крім того, все більше українців звертають увагу на пляжі у Одеській та Миколаївській області. Саме тут можна організувати відпочинок біля моря. Про те, які пляжі відкриті у цих містах офіційно та наскільки там безпечно читайте у матеріалі «МикВісті»: «Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?"