«Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?

Пляж в Одесі, травень 2025 року, фото «МикВісті»

Поки більшість морських курортів України залишаються тимчасово окупованими, а виїхати всією родиною за кордон складно, все більше українців звертають увагу на південь — Одеську та Миколаївську області. Саме тут можна організувати відпочинок біля моря. Але перед цим треба з’ясувати одразу кілька важливих питань: які пляжі відкриті офіційно, чи є поблизу укриття та наскільки там безпечно.

Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні та чи готові пляжі зустріти відпочивальників — з’ясовували журналісти «МикВісті» та «Одеського життя».

Морського відпочинку на Миколаївщини не буде

Ще три роки тому курорти Миколаївської області активно приймали відпочивальників. Це Очаків, Чорноморка, Рибаківка, Лугове, Морське. А сьогодні усі вони закриті для відвідування через мінну загрозу та постійні обстріли. Водночас окупованою залишається найбільш відвідувана для дикого відпочинку Кінбурнська коса.

В Коблевому, ще одному популярному курорті, також неможливо відкрити морські пляжі через морські міни. При цьому роботи з розмінування морського узбережжя наразі не проводяться, оскільки дозволу на це немає, розповів заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації з питань туризму Микола Марінов. Як результат — Коблівська громада, яка значною мірою залежала від туристичного бізнесу, переживає важкі часи.

— Ми опрацьовували питання відкриття моря і з військовими, і з бізнесом, однак через мінну небезпеку зараз це неможливо. Морське узбережжя залишається замінованим. Навіть найвіддаленіші ділянки залишаються небезпечними. Тому про відкриття пляжів на морі в цьому сезоні не йдеться. Як тільки дозволить військова ситуація, ми зможемо розпочати ці роботи, — наголосив Микола Марінов.

Закриті прибережні чорноморські зони у Миколаївській області, архівне фото редакції «МикВісті»

Попри те, що цього року пляжі морського курорту закриті, в Коблевому все ж є місця, які готові прийняти відпочивальників, пояснив Коблівський сільський голова Володимир Панич.

— У нас сьогодні працюють лише 4% баз відпочинку — переважно ті, що мають басейни, — зазначив Володимир Панич.

Для того, щоб навіть ці бази відпочинку могли працювати, там мають бути укриття. Сільський голова пояснив, що до 1 червня спеціалісти від місцевої влади спільно з працівниками ДСНС перевірятимуть їх.

На майбутнє, каже він, укриття на пляжах Коблевого мають облаштовувати представники бізнесу, оскільки вони зацікавлені у відвідувачах. Однак, уточнив Володимир Панич, місцева влада також допомагатиме з цим.

— Для відкриття пляжного сезону над укриттями має працювати бізнес, адже саме вони запрошують гостей (відпочивальників, — прим.). Тому для відпочинку мають бути витримані умови безпеки, — сказав Володимир Панич.

Відпочивальники на міському пляжі на березі Південного Бугу, фото: «МикВісті»

Оскільки морське узбережжя закрите, то організувати свій відпочинок на території Миколаївщини можна лише біля річок та лиманів. Загалом це три основні локації у регіоні:

Тилігульський лиман (з боку Миколаївської та Одеської областей);

Пляжі на берегах Південного Бугу у Миколаєві;

Мигія та Радонове озеро.

Інший варіант — їхати до сусідньої Одеси, де з кожним роком офіційно відкривають все більше пляжів.

Одеські пляжі готують до сезону, але є питання до безпеки

Сьогодні узбережжя Одещини — єдиний варіант для українських відпочивальників, які планують свій відпочинок біля моря.

Минулого сезону для відпочивальників офіційно працювали 24 пляжі, які повністю відповідали законодавчим вимогам. Цього року очікується, що їх стане вдвічі більше — 48 пляжів. Причина проста — торік на одеських пляжах відпочивало настільки багато людей, що вільних місць практично не залишалося. Тому відпочивальники почали відвідувати закриті або дикі пляжі, що є небезпечним через можливі обстріли та дрейфування мін.

Табличка-вказівник шляху до найближчого укриття на одеському пляжі, фото «МикВісті»

Загалом вимоги до відкриття пляжів за останні три роки не змінилися:

Їх мають обстежити водолази на наявність підозрілих предметів: мін, снарядів та інших засобів вогневого ураження. Наразі це найсерйозніша проблема.

Пляжі мають бути забезпечені укриттями.

На території мають працювати спостережні та рятувальні пости.

Там мають розміщуватися гучномовці, які вчасно сповіщатимуть про повітряну тривогу.

В зоні купання мають знаходитися буйки на відстані не більше 50 метрів від берега.

Медичні пункти мають бути укомплектовані персоналом та необхідними документами.

— Такі умови були й раніше, але якщо говорити відверто, то до повномасштабного вторгнення на це не дуже звертали увагу, — зазначає депутат міської ради Олексій Єремиця, який погодився прокоментувати ситуацію на пляжі.

Ми подавали офіційні інформаційні запити до Одеської міської ради щодо підготовки пляжів до літнього сезону-2025, втім відповіді досі не отримали.

Наразі ще триває підготовка міських пляжів до сезону. Втім у міській раді не можуть дати точну відповідь на питання, скільки укриттів буде вздовж узбережжя. Деякі ще монтуються чи будуються, тому ситуація буде зрозумілішою лише з початком пляжного сезону.

Водночас депутат міськради акцентує, що на пляжах не буде бомбосховищ, адже, каже він, побудувати їх на узбережжі згідно з усіма правилами майже неможливо.

— Цього року у нас вже підготовлено 12 укриттів від пляжу Ланжерон до мису Великий Фонтан. Вони зможуть врятувати людей від різноманітних боєприпасів. У нас, на жаль, були жахливі приклади, коли ворог використав касетні боєприпаси. Від подібних прильотів наші укриття захистити зможуть. Але варто розуміти, що коли мова йде про балістику, то навряд чи можна говорити про безпеку в принципі, — пояснив він.

Укриття на одеському пляжі «Аркадія», фото «МикВісті»

Укриття на одеському узбережжі: очікування та реальність

Усі пляжі, які відкрили для відвідування, мають бути забезпечені укриттями, каже мешканка Одеси Аліна. Вона прийшла відпочивати в Аркадію разом зі своїми дітьми та подругами.

— Ми — панікьорші, тому для нас дуже важливо, щоб на пляжі було укриття. Але з цим є проблеми. От навіть тут (біля курортного комплексу Red Line, — прим.) куди нам зараз бігти, якщо оголосять повітряну тривогу?, — каже дівчина.

Вона також додала, що на міських пляжах треба встановлювати більше вказівників, які показують шлях до найближчого укриття.

— Як мінімум, тут не вистачає вказівників, а найближче укриття далеко. Вони мають бути поряд, тому що ракета летить одну хвилину. Ми навіть не встигнемо добігти. Наші діти навчені: якщо лунає тривога, то треба бігти до укриття. Тобто сидіти і дивитися не можна, — поділилася Аліна.

Відпочивальники на пляжі в Аркадії, травень 2025 року, фото «МикВісті»

Подруги Юлія та Христина приїхали у відпустку до Одеси з Києва. Для відпочинку вони також обрали Аркадію. Кажуть, що не знають де знаходиться найближче укриття і не бачили ніяких вказівних знаків до нього.

— От буквально вчора (23 травня, — прим.) тут почалась тривога і за три хвилини стався вибух. Похресник трохи злякався, але ми його заспокоїли. Хотілось кудись бігти, але куди бігти, якщо вже прилетіло… Укриття, звісно, тут не вистачає. Тому що коли ти гуляєш з дітьми, то це вже відповідальність не лише за себе. Ми завжди спускаємось в укриття. Бо навіть у Києві, ви бачили, як днями прилетіло, — розповідає Юлія.

Скільки часу знадобиться, щоб знайти укриття на одеському пляжі

Ворожа ракета, залежно від свого типу, долітає до Одеси за 1-8 хвилин. Тому укриття мають знаходитися у безпосередній близькості до міських пляжів, аби відпочивальники могли оперативно дістатися них.

Під час роботи над матеріалом ми провели експеримент, щоб з'ясувати, як швидко вдасться дістатися до укриття відпочивальникам найпопулярніших пляжів в Одесі — Аркадії та Ланжерона.

Перш за все ми перевірили, чи вдасться швидко зорієнтуватися і знайти укриття по зовнішнім вказівкам. Однак це виявилося проблематично.

В Аркадії пошук укриття зайняв близько 2 хвилин — і це за сприятливих умов, оскільки ми знали, де напевно знаходиться укриття.

пошук укриття зайняв близько 2 хвилин — і це за сприятливих умов, оскільки ми знали, де напевно знаходиться укриття. На Ланжероні ситуація гірша: ми були у пошуках укриття 23 хвилини. Найближче виявилося в готелі «М1». У готелі «Немо» теж є сховище, і під час тривоги воно відкрите. Проте жодних стрілок, які б вели туди, ми не побачили.

У разі якщо ви не знаєте місцевість і не бачите поблизу вказівників, вам потрібен буде інтернет, щоб спробувати знайти укриття через офіційні ресурси:

Дія — є майже у кожному смартфоні. Але з нею може бути складно зорієнтуватися, бо карта не відображає море. На пляжі це дезорієнтує. До того ж вона показує лише одне укриття на узбережжі — поряд з пляжем «Дельфін».

Misto — міський застосунок. На відміну від «Дії», там є море, втім немає позначок укриттів на пляжах.

Карта укриттів на сайті мерії Одеси — дуже неповоротка, особливо на мобільному. Позначок укриттів на узбережжі теж не бачимо.

В результаті нашого експерименту укриття ми все ж знайшли. Але можна сказати, що це було скоріше всупереч, ніж за допомогою від офіційних підказок.

Перелік укриттів у застосунку «Дія», скриншот Перелік укриттів у міському застосунку «Misto», скриншот Мапа укриттів на сайті міської ради Одеси, скриншот

Укриття на пляжах — чия відповідальність?

За безпеку на міських пляжах Одеси відповідає Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя. А що стосується комерційних пляжів — дотримуватися всіх вимог до відкриття має орендар пляжних ділянок. Зокрема, забезпечити наявність укриття не більше ніж 500 метрів від пляжу. Якщо пляж великий і має декілька орендарів, то вони мають спільно облаштувати там укриття.

Однак в більшості випадків це робить місцева влада, каже депутат Олексій Єремиця: «Орендар цього просто ніколи не окупить. Він заробляє в кращому випадку 3,5 місяці (на рік, — прим.). Яка це має бути економіка, щоб орендар ще й укриття побудував?»

Наземне укриття вздовж траси здоров'я в Одесі, фото «МикВісті»

Ось приклад: встановлення модульного укриття, що відповідає всім вимогам і розраховане на 50 людей, коштує близько 3,5 мільйона гривень. Однак цієї кількості місць замало, оскільки один пляж може вміщувати в сезон більше 100 людей.

Тож виникає логічне питання: що робити? Можна, звісно, уявити роздачу талончиків при вході на пляж або обмеження вхідної кількості пляжу до 50 осіб. Звучить абсурдно. Але проблема залишається, і поки що ніхто не запропонував дієвого рішення.

Безпека на пляжах Одещини: старт сезону почався з обстрілів

До повномасштабного вторгнення влітку до Сергіївки та Затоки приїжджали люди з усієї України, тож ми вирішили дізнатися, чи безпечними є пляжі області цього сезону. Ще 16 травня ми надіслали запит до Одеської військової адміністрації — уточнити, яка наразі ситуація з безпекою на пляжах Одещини. Станом на момент публікації відповіді не отримали.

Ми вирішили скористатися платформою Booking для того, щоб подивитися, чи працюють готелі і бази відпочинку в курортних містечках. Наприклад, у Затоці готелі та бази відпочинку вже відкрили бронь попри руйнування, завдані російськими ударами. З 14 по 22 червня на Booking доступний 71 варіант житла за запитом для двох дорослих та дитини. Ціни — від 6,5 тисячі гривень до понад 50 тисяч гривень за добу.

Селище Затока входить до Кароліно-Бугазької сільської громади Білгород-Дністровського району Одеської області

Ми, як потенційні клієнти, звернулися через Booking до кількох готелів із запитанням, чи є укриття і чи дозволено купатися в морі. Письмових відповідей, на жаль, не отримали. Тож довелося телефонувати – під легендою «мама з дітьми хоче відпочити біля моря» та з акцентом на безпеці. Відповіді працівників не надто заспокоїли: укриттів немає. За їхніми словами, збудувати повноцінні бомбосховища не дозволяє специфіка місцевості, а на мобільні укриття бізнесу бракує коштів. Проте частина закладів не лише працює, а й розвиває інфраструктуру — ремонтують дороги, облаштовують парковки, басейни, дитячі майданчики.

Представник одного з готелів пояснив, що офіційно підхід до пляжів перекритий стрічками, табличками та бетонними барʼєрами. Усюди попередження: «Купання заборонено». З баз відпочинку до узбережжя проходу немає. Втім, туристи все одно знаходять обхід, каже наш співрозмовник з готелю. А деякі з цих обхідних стежок навіть показують відпочивальникам при заселенні.

Нагадаємо, наразі заборону військових на відвідування пляжів у цих районах не скасовано. Як йдеться в розпорядженні Кароліно-Бугазької сільради: узбережжя закрите через загрозу життю та здоровʼю. Доступ мають лише військові й ті, хто виконує спецзавдання. Ми відправили запит до Кароліно-Бугазької сільради з проханням пояснити ситуацію з безпекою на пляжах, але відповіді не отримали. Не отримали ми відповідь і з Сергіївської сільради. У телефонній розмові представник готелю підтвердив: пляж офіційно закритий, купатися можна лише в лимані.

Тож, питання безпеки залишається відкритим. Обстріли узбережжя не припиняються: 1 червня, на старті сезону, Білгород-Дністровський район знов зазнав обстрілу: дрони влучили в житлові будинки і корпус бази відпочинку. Обійшлося без жертв, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

Обстріл Білгород-Дністровського району, фото: Telegram-канал голови Одеської ОВА Олег Кіпер

Зараз держава не може гарантувати безпеку — ані на пляжі, ані будь-де на території України. Наскільки ефективною була робота місцевої влади щодо безпеки, побачимо лише після початку пляжного сезону. Поки що чиновники звітують про активну підготовку. До процесу долучається й локальний бізнес, хоча сам доволі часто потребує допомоги та підтримки.

Кожен із нас має розуміти: про власну безпеку потрібно подбати самостійно. Плануючи літню відпустку, заздалегідь дізнайтеся, чи є укриття поблизу пляжу, де ви плануєте відпочивати. Якщо там є орендодавець — напишіть йому в соцмережах і попросіть надіслати карту з маршрутом до укриття. Запитайте в місцевих пабліках, яка там ситуація. Виділіть пів години перед відпочинком, щоб зорієнтуватися на місцевості та з'ясувати, куди прямувати у разі тривоги. Дотримуйтеся вказівок — якщо бачите плакати на кшталт «Прохід на пляж закрито» або «Купатися заборонено», це не просто пересторога, а важливе застереження.

І ще раз про очевидне, але важливе: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бо жодне укриття не врятує, якщо розслаблені відпочивальники вирішать залишитися на піску з думкою «Якось минеться».

Над матеріалом працювали Юлія Бойченко та Олена Кудряшова.