Власники автівок на Миколаївщині сплатили майже ₴3,3 млн транспортного податку
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
16:41, 30 грудня, 2025
-
За одинадцять місяців до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло близько 3,3 мільйонів гривень транспортного податку.
Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.
Найбільшу частину надходжень — 1,9 мільйона гривень — сплатили фізичні особи. Юридичні особи ж перерахували майже 1,4 мільйона гривень.
У податковій службі нагадують, що транспортний податок є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів, адже повністю залишається у розпорядженні територіальних громад.
Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не менше п’яти років та середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.
Податок сплачується за місцем реєстрації автомобіля: фізичні особи мають здійснити платіж протягом 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення-рішення.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Миколаївська міська рада планує звернутися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.