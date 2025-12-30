 Майже ₴3,3 млн транспортного податку сплатили власники авто на Миколаївщині

Власники автівок на Миколаївщині сплатили майже ₴3,3 млн транспортного податку

Власники автівок Миколаївщина сплатили до місцевих бюджетів майже 3 млн грн транспортного податку. Ілюстративне фото: «МикВісті»Власники автівок Миколаївщина сплатили до місцевих бюджетів майже 3 млн грн транспортного податку. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За одинадцять місяців до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло близько 3,3 мільйонів гривень транспортного податку.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Найбільшу частину надходжень — 1,9 мільйона гривень — сплатили фізичні особи. Юридичні особи ж перерахували майже 1,4 мільйона гривень.

У податковій службі нагадують, що транспортний податок є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів, адже повністю залишається у розпорядженні територіальних громад.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не менше п’яти років та середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

Податок сплачується за місцем реєстрації автомобіля: фізичні особи мають здійснити платіж протягом 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення-рішення.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Миколаївська міська рада планує звернутися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.

