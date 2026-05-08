«Місто для людей» помилково надіслало мешканцям Миколаєва платіжки з боргами: Як скасувати ці нарахування?

Платіжка «Міста для людей» з помилковими нарахуваннями. Фото: Олег Деренюга

Керуюча компанія «Місто для людей» помилково надіслала платіжки з боргами жителям Корабельного району. Зокрема, ОСББ по вул. Дмитра Пєтухова, 1 (Новобудівній), яке не обслуговує вже 8 років.

Про це написав у Facebook журналіст «МикВісті» Олег Деренюга.

Журналіст навів приклад дев’ятиповерхівки на вулиці Дмитра Пєтухова, 1. У серпні 2018 року цей будинок, а також всі інші багатоповерхівки у Корабельному районі, передали в обслуговування компанії «Місто для людей».

У грудні 2018 жителі багатоповерхівки на той момент по вул. Новобудівній, 1 провели збори і відмовилися від послуг компанії, та перейшли до КП «ДЄЗ «Океан». Через два місяці, у лютому 2019 року, протокол зборів прийняв Департамент ЖКГ Миколаєва.

Але минув рік, і у лютому 2020 року жителі отримали «подвійні» платіжки, де їм запропонували заплатити за управління будинком одразу двом компаніям: «МДЛ» та «Океану». Мер Олександр Сєнкевич доручив тодішньому директору Департаменту ЖКГ Сергію Коренєву розібратися з цією ситуацією.

Тим не менше, у березні 2020 року жителі отримали знов «подвійні» платіжки. Сергій Коренєв тоді пообіцяв, що ситуація вирішиться у суді до кінця весни того ж року. Але потім сказав, що справа може розтягнутися на все літо.

Жителі, втомлені цією ситуацією з подвійними нарахуваннями, у квітні 2020 року сплатили «Місту для людей», щоб компанія припинила надсилати їм платіжки з неіснуючим боргом.

Через 5 років жителі створили ОСББ, тому КП ДЄЗ «Океан» перестало обслуговувати будинок. Проте у травні жителі знов отримали платіжки від «Міста для людей» з нібито боргом за так зване управління будинком.

У коментарях до допису журналіста Ксенія Чепенко написала, що платіжки з нарахуваннями надіслали жителям помилково.

«У зв’язку з переходом компанії «Місто для людей Миколаїв» на нову систему білінгу можливі тимчасові збої у нарахуваннях. Якщо ви або ваші рідні отримали платіжку за послуги, які вже були оплачені у попередні місяці, просимо звертатися із заявкою на гарячу лінію за номером: 067 400 85 03 (лінія працює з 8:00 до 17:00 будні), щоб ми все зафіксували», — йдеться у повідомленні Ксенії Чепенко.

Крім того, Олег Деренюга зазначив, що дія договору між «Містом для людей» та Департаментом ЖКГ по низці будинків досі чинна, хоч і призупинена.

«Вони підготують форму заяви про списання нарахованих боргів. Її можна буде в електронному вигляді передати МДЛ, й вони обіцяють списати ці нарахування», — зазначив журналіст.

