 Зеленський анонсував можливий візит представників Трампа до України

Представники Трампа можуть приїхати до України наприкінці весни або на початку літа, — Зеленський

Зеленський анонсував можливий візит представників Трампа до України. Фото: Joe Raedle, AFP, Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що візит представників президента США Дональд Трамп до України може відбутися «на рубежі весни — літа».

Про це він повідомив після доповіді міністра оборони Рустем Умєров щодо його поїздки до США.

За словами президента, переговори з американською стороною були «змістовними». Наразі сторони погоджують графік майбутніх візитів.

«Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію», — сказав Володимир Зеленський.

Також під час перемовин сторони обговорили гуманітарні питання, зокрема продовження обмінів військовополоненими.

Крім того, за словами президента, Україна та США продовжують працювати над домовленостями, які мають гарантувати безпеку.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що спецпосланник США Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують візит до України. Він додав, що такий візит є важливим сигналом, зважаючи на те, що представники США раніше неодноразово відвідували Москву.

