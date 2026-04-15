 Зеленський: Україна очікує на візит американських переговірників

«Підтвердили, що приїдуть»: Зеленський про візит Віткоффа і Кушнера

Президент Володимир Зеленський повідомив, що спецпосланник США Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують візит до України.

Про це він заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере в Осло.

За словами президента, наразі конкретної дати візиту немає, однак відповідні домовленості вже досягнуті під час попередніх переговорів.

— Ми не отримали жодної інформації про те, коли вони приїдуть. Вони сказали мені, на самому початку квітня – 1-го чи 2-го квітня – у мене була розмова з ними, у всієї моєї команди була розмова з ними. Це була позитивна розмова між нами, і вони підтвердили, що приїдуть, — зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що такий візит є важливим сигналом, зважаючи на те, що представники США раніше неодноразово відвідували Москву.

— Ми чекатимемо на них у будь-який час коли вони будуть готові, але я думаю, що зараз їхній фокус на Ірані та Близькому Сході. У будь-якому разі для нас важливо продовжити контакт з американцями, — підкреслив президент.

Нагадаємо, що 1 квітня Володимир Зеленський провів розмову з американськими переговірниками, сенатором Ліндсі Гремом і генсеком НАТО Марком Рютте. За його словами, діалог був позитивним, а сторони домовилися посилити гарантії безпеки для України.

Нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга позитивно оцінив досягнуту угоду та відзначив роль США і посередницькі зусилля Пакистану. Водночас він наголосив, що подібна рішучість необхідна і для припинення війни Росії проти України.

