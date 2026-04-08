 Глава МЗС України закликав після угоди США та Ірану тиснути на Росію

Сибіга про угоду США та Ірану: Така ж рішучість потрібна щодо РФ

Сибіга закликав після угоди США та Ірану тиснути на Росію. Фото: Андрій Сибіга, фото: 24tv.ua

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував домовленості між США та Іраном щодо припинення вогню та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це він написав у соцмережі Х.

Андрій Сибіга позитивно оцінив досягнуту угоду та відзначив роль США і посередницькі зусилля Пакистану. Водночас він наголосив, що подібна рішучість необхідна і для припинення війни Росії проти України.

«Вітаємо угоду між президентом США Дональдом Трампом та Іранським режимом щодо розблокування Ормузької протоки й припинення вогню, а також посередницькі зусилля Пакистану. Американська рішучість працює. Переконані, що настав час проявити достатню рішучість для примусу москви до припинення вогню та завершення війни проти України», — заявив він.

На тлі подій на Близькому Сході переговори щодо завершення війни між Росією та Україною фактично призупинилися. Це пов’язано з тим, що США, які виступають ключовим посередником, зосередили свою увагу на Близькому Сході.

Крім того, переговорними процесами — як між США та Іраном, так і між Росією та Україною — займалися ті самі представники американської сторони, зокрема Джаред Кушнер і Стів Віткофф.

Нагадаємо, що нещодавно Дмитро Пєсков заявив, що тристороння група Україна — США — Росія щодо мирних перемовин наразі перебуває «на паузі». Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що переговорну паузу час вже завершувати.

За його словами, українська сторона отримала сигнали від США про готовність відновити активну фазу перемовин.

Також слід зазначити, що перший раунд переговорів між США та Іраном щодо укладення мирної угоди планують провести у п’ятницю, 10 квітня, в столиці Пакистану — Ісламабаді.

