США та Іран планують провести переговори 10 квітня у Пакистані

США та Іран проведуть переговори 10 квітня. Фото: glavcom.ua згенерований ШІ

Перший раунд переговорів між США та Іраном щодо укладення мирної угоди можуть провести у п’ятницю, 10 квітня, в столиці Пакистану — Ісламабаді.

Про це повідомив прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у соцмережі X.

Він привітав досягнення перемир’я між США та Іраном і запросив делегації обох країн приїхати до Ісламабаду для подальших перемовин щодо остаточної угоди.

«Ми щиро сподіваємося, що «Ісламабадські переговори» сприятимуть досягненню сталого миру, і бажаємо поділитися більшою кількістю гарних новин найближчими днями!», — зазначив Шехбаз Шаріф.

Якщо зустріч відбудеться, це стане першим раундом прямих переговорів між Вашингтоном і Тегераном від початку війни.

За інформацією Axios, США на цих переговорах може представляти віцепрезидент Джей Ді Венс, хоча раніше цю роль виконував спецпредставник президента Стів Віткофф.

Водночас у Білому домі наголошують, що остаточного рішення щодо формату переговорів ще немає.

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав превентивну атаку на Іран для усунення загроз безпеці. Через загрозу ударів у відповідь по всій країні оголошено надзвичайний стан, а громадян закликають перебувати поблизу укриттів. У відповідь Іран почав атакувати американські бази у країнах Перської затоки та завдав удару балістикою по Ізраїлю.

Крім цього, вночі 7 березня ізраїльські військові завдали авіаударів по кількох паливних об’єктах в Ірані. Унаслідок атак у Тегерані та сусідньому місті Карадж сталися пожежі та пролунали вибухи.