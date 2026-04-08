США та Іран планують провести переговори 10 квітня у Пакистані
- Марія Хаміцевич
8:41, 08 квітня, 2026
Перший раунд переговорів між США та Іраном щодо укладення мирної угоди можуть провести у п’ятницю, 10 квітня, в столиці Пакистану — Ісламабаді.
Про це повідомив прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у соцмережі X.
Він привітав досягнення перемир’я між США та Іраном і запросив делегації обох країн приїхати до Ісламабаду для подальших перемовин щодо остаточної угоди.
«Ми щиро сподіваємося, що «Ісламабадські переговори» сприятимуть досягненню сталого миру, і бажаємо поділитися більшою кількістю гарних новин найближчими днями!», — зазначив Шехбаз Шаріф.
Якщо зустріч відбудеться, це стане першим раундом прямих переговорів між Вашингтоном і Тегераном від початку війни.
За інформацією Axios, США на цих переговорах може представляти віцепрезидент Джей Ді Венс, хоча раніше цю роль виконував спецпредставник президента Стів Віткофф.
Водночас у Білому домі наголошують, що остаточного рішення щодо формату переговорів ще немає.
Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав превентивну атаку на Іран для усунення загроз безпеці. Через загрозу ударів у відповідь по всій країні оголошено надзвичайний стан, а громадян закликають перебувати поблизу укриттів. У відповідь Іран почав атакувати американські бази у країнах Перської затоки та завдав удару балістикою по Ізраїлю.
Крім цього, вночі 7 березня ізраїльські військові завдали авіаударів по кількох паливних об’єктах в Ірані. Унаслідок атак у Тегерані та сусідньому місті Карадж сталися пожежі та пролунали вибухи.
