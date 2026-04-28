 Яхта пройшла через блокаду в Ормузькій протоці

Санкційна яхта російського олігарха Nord пройшла через заблоковану Ормузьку протоку

Розкішна 142-метрова яхта Nord, яку пов’язують із російським олігархом Олексієм Мордашовим, безперешкодно пройшла Ормузькою протокою.

Як повідомляє ВВС, судно вартістю 500 мільйонів доларів вийшло з Дубая та пришвартувалося в Омані. Видання наголошує, що яхта змогла пройти протоку, хоча приватні судна намагаються уникати цього маршруту через конфлікт США та Ірану.

Власник яхти Олексій Мордашов перебуває під санкціями Заходу через зв’язки з Путіним. Хоча офіційно він не значиться господарем судна, документи Nord вказують на фірму його дружини — пише ВВС.

На тлі успішного проходу яхти Іран продовжує зближення з Росією — іранська делегація нещодавно відвідала Санкт-Петербург для зміцнення «стратегічних відносин».

Нагадуємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати почали блокування Ормузької протоки до моменту досягнення угоди з Іраном щодо «повної свободи проходу для всіх суден».

