Санкційна яхта російського олігарха Nord пройшла через заблоковану Ормузьку протоку
- Таміла Ксьонжик
13:02, 28 квітня, 2026
Розкішна 142-метрова яхта Nord, яку пов’язують із російським олігархом Олексієм Мордашовим, безперешкодно пройшла Ормузькою протокою.
Як повідомляє ВВС, судно вартістю 500 мільйонів доларів вийшло з Дубая та пришвартувалося в Омані. Видання наголошує, що яхта змогла пройти протоку, хоча приватні судна намагаються уникати цього маршруту через конфлікт США та Ірану.
Власник яхти Олексій Мордашов перебуває під санкціями Заходу через зв’язки з Путіним. Хоча офіційно він не значиться господарем судна, документи Nord вказують на фірму його дружини — пише ВВС.
На тлі успішного проходу яхти Іран продовжує зближення з Росією — іранська делегація нещодавно відвідала Санкт-Петербург для зміцнення «стратегічних відносин».
Нагадуємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати почали блокування Ормузької протоки до моменту досягнення угоди з Іраном щодо «повної свободи проходу для всіх суден».
