Європу попередили про можливий дефіцит авіапалива та скасовування рейси

Європі рекомендують підготувати план на випадок введення лімітів на авіапаливо.

Європейські країни мають заздалегідь підготувати спільний план дій на випадок запровадження обмежень на використання авіаційного палива через ситуацію на Близькому Сході. Інакше вже найближчими місяцями авіаперевезення можуть зіткнутися з серйозними перебоями.

Про це заявив голова Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА) Віллі Волш Віллі Волш, повідомляє Euractiv.

За його словами, оцінка Міжнародне енергетичне агентство свідчить, що запаси авіаційного палива в Європі можуть почати швидко скорочуватися вже протягом шести тижнів. Такий прогноз, за словами Волша, став серйозним сигналом для авіаційної галузі.

Він зазначив, що за поточних тенденцій уже до кінця травня в європейських країнах можливі перші масові скасування рейсів через нестачу пального. Подібні проблеми, за його словами, вже фіксують у деяких регіонах Азії.

— Ми також підрахували, що до кінця травня в Європі можуть початися скасування рейсів через брак авіаційного палива. У деяких частинах Азії це вже відбувається, — зазначив він.

Волш додав, що у влади мають бути «чітко узгоджені та скоординовані плани на випадок, якщо знадобиться ввести ліміти».

Ймовірний дефіцит пов’язують із блокадою Ормузька протока з моменту початку війни між США та Ізраїлем наприкінці лютого.