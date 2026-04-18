 Європі рекомендують підготувати план на випадок введення лімітів на авіапаливо

Європу попередили про можливий дефіцит авіапалива та скасовування рейси

Ілюстративне фото: Unsplash

Європейські країни мають заздалегідь підготувати спільний план дій на випадок запровадження обмежень на використання авіаційного палива через ситуацію на Близькому Сході. Інакше вже найближчими місяцями авіаперевезення можуть зіткнутися з серйозними перебоями.

Про це заявив голова Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА) Віллі Волш Віллі Волш, повідомляє Euractiv.

За його словами, оцінка Міжнародне енергетичне агентство свідчить, що запаси авіаційного палива в Європі можуть почати швидко скорочуватися вже протягом шести тижнів. Такий прогноз, за словами Волша, став серйозним сигналом для авіаційної галузі.

Він зазначив, що за поточних тенденцій уже до кінця травня в європейських країнах можливі перші масові скасування рейсів через нестачу пального. Подібні проблеми, за його словами, вже фіксують у деяких регіонах Азії.

— Ми також підрахували, що до кінця травня в Європі можуть початися скасування рейсів через брак авіаційного палива. У деяких частинах Азії це вже відбувається, — зазначив він.

Волш додав, що у влади мають бути «чітко узгоджені та скоординовані плани на випадок, якщо знадобиться ввести ліміти».

Ймовірний дефіцит пов’язують із блокадою Ормузька протока з моменту початку війни між США та Ізраїлем наприкінці лютого.

