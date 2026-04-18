Європу попередили про можливий дефіцит авіапалива та скасовування рейси
- Новини світу
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
20:15, 18 квітня, 2026
-
Європейські країни мають заздалегідь підготувати спільний план дій на випадок запровадження обмежень на використання авіаційного палива через ситуацію на Близькому Сході. Інакше вже найближчими місяцями авіаперевезення можуть зіткнутися з серйозними перебоями.
Про це заявив голова Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА) Віллі Волш Віллі Волш, повідомляє Euractiv.
За його словами, оцінка Міжнародне енергетичне агентство свідчить, що запаси авіаційного палива в Європі можуть почати швидко скорочуватися вже протягом шести тижнів. Такий прогноз, за словами Волша, став серйозним сигналом для авіаційної галузі.
Він зазначив, що за поточних тенденцій уже до кінця травня в європейських країнах можливі перші масові скасування рейсів через нестачу пального. Подібні проблеми, за його словами, вже фіксують у деяких регіонах Азії.
— Ми також підрахували, що до кінця травня в Європі можуть початися скасування рейсів через брак авіаційного палива. У деяких частинах Азії це вже відбувається, — зазначив він.
Волш додав, що у влади мають бути «чітко узгоджені та скоординовані плани на випадок, якщо знадобиться ввести ліміти».
Ймовірний дефіцит пов’язують із блокадою Ормузька протока з моменту початку війни між США та Ізраїлем наприкінці лютого.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.