 США можуть блокувати Ормузьку протоку — Трамп висунув умови Ірану

Трамп заявив про блокування Ормузької протоки до угоди з Іраном

  2000 + Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати почали блокування Ормузької протоки до моменту досягнення угоди з Іраном щодо «повної свободи проходу для всіх суден».

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

За його словами, жодне судно не зможе пройти через Ормузьку протоку, поки Вашингтон і Тегеран не погодять відповідні умови.

Трамп також заявив, що доручив ВМС США перехоплювати в міжнародних водах судна, які сплачують Ірану мито за прохід через Ормузьку протоку.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів для світових постачань нафти та газу.

Напередодні, 11 квітня, Трамп повідомляв про просування американо-іранських переговорів, які відбувалися в Пакистані 11–12 квітня. За його словами, сторони узгодили низку пунктів, однак ключовою проблемою залишається позиція Ірану щодо відмови від ядерної програми.

