Трамп заявив про блокування Ормузької протоки до угоди з Іраном
- Аліна Квітко
22:44, 12 квітня, 2026
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати почали блокування Ормузької протоки до моменту досягнення угоди з Іраном щодо «повної свободи проходу для всіх суден».
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
За його словами, жодне судно не зможе пройти через Ормузьку протоку, поки Вашингтон і Тегеран не погодять відповідні умови.
Трамп також заявив, що доручив ВМС США перехоплювати в міжнародних водах судна, які сплачують Ірану мито за прохід через Ормузьку протоку.
Ормузька протока є одним із ключових маршрутів для світових постачань нафти та газу.
Напередодні, 11 квітня, Трамп повідомляв про просування американо-іранських переговорів, які відбувалися в Пакистані 11–12 квітня. За його словами, сторони узгодили низку пунктів, однак ключовою проблемою залишається позиція Ірану щодо відмови від ядерної програми.
