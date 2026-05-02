У Миколаєві офіцери безпеки працюють у 23 школах: частину обладнають металодетекторами

У Миколаєві в 23 школах працюють офіцери безпеки — планують встановлення металодетекторів. Фото: Ганна Личко, архів МикВісті

У Миколаєві інспектори поліції, відповідальні за безпеку дітей, наразі працюють у 23 закладах освіти, а в шести з них поліція планує встановити металодетектори для посилення контролю доступу.

Про це 30 квітня повідомила очільниця міського управління освіти Ганна Личко під час прямого ефіру.

Офіцери безпеки відповідають за порядок у школах: перевіряють пропускний режим, стежать, щоб до закладів не заносили небезпечні предмети, проводять роз’яснювальні заняття з учнями та спілкуються з батьками. Також у разі порушень вони мають право оформлювати адміністративні матеріали.

— У нас офіцери працюють у 23 закладах освіти міста, і ми дуже хотіли, щоб такі офіцери були у кожному очному закладі загальної середньої освіти міста. Насамперед ми чуємо позитивні відгуки не лише від керівників закладів освіти та педагогів. Найголовніше — ми бачимо, як діти відкрито можуть спілкуватися з офіцерами Служби освітньої безпеки. У разі виявлення правопорушень вони мають повноваження складати адміністративні протоколи, у тому числі щодо батьків. Це дозволяє підвищити рівень відповідальності родин за поведінку дітей, — зазначила Ганна Личко.

Окрім цього, у 48 школах міста вже встановлені системи відеоспостереження. Водночас розширити їх кількість зараз складно через нестачу коштів, тому місто шукає додаткове фінансування та працює з донорами.

— У закладах освіти, де працюють офіцери Служби освітньої безпеки, у шести школах планують встановити металодетектори. Сподіваємося, що в подальшому буде можливість встановити їх і в усіх інших закладах загальної середньої освіти, де є офіцери Служби освітньої безпеки, – додала Ганна Личко.

