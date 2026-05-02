У Миколаєві офіцери безпеки працюють у 23 школах: частину обладнають металодетекторами
- Аліна Квітко
17:33, 02 травня, 2026
У Миколаєві інспектори поліції, відповідальні за безпеку дітей, наразі працюють у 23 закладах освіти, а в шести з них поліція планує встановити металодетектори для посилення контролю доступу.
Про це 30 квітня повідомила очільниця міського управління освіти Ганна Личко під час прямого ефіру.
Офіцери безпеки відповідають за порядок у школах: перевіряють пропускний режим, стежать, щоб до закладів не заносили небезпечні предмети, проводять роз’яснювальні заняття з учнями та спілкуються з батьками. Також у разі порушень вони мають право оформлювати адміністративні матеріали.
— У нас офіцери працюють у 23 закладах освіти міста, і ми дуже хотіли, щоб такі офіцери були у кожному очному закладі загальної середньої освіти міста. Насамперед ми чуємо позитивні відгуки не лише від керівників закладів освіти та педагогів. Найголовніше — ми бачимо, як діти відкрито можуть спілкуватися з офіцерами Служби освітньої безпеки. У разі виявлення правопорушень вони мають повноваження складати адміністративні протоколи, у тому числі щодо батьків. Це дозволяє підвищити рівень відповідальності родин за поведінку дітей, — зазначила Ганна Личко.
Окрім цього, у 48 школах міста вже встановлені системи відеоспостереження. Водночас розширити їх кількість зараз складно через нестачу коштів, тому місто шукає додаткове фінансування та працює з донорами.
— У закладах освіти, де працюють офіцери Служби освітньої безпеки, у шести школах планують встановити металодетектори. Сподіваємося, що в подальшому буде можливість встановити їх і в усіх інших закладах загальної середньої освіти, де є офіцери Служби освітньої безпеки, – додала Ганна Личко.
Нагадаємо, що в Україні запроваджують нову систему швидкого сповіщення про відсутність дітей у школах і дитсадках. Тепер навчальні заклади, поліція та соціальні служби оперативно обмінюватимуться інформацією в електронному форматі.
