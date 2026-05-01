В управлінні освіти Миколаєва розраховують на 2,5 тисячі першокласників на 1 вересня. Фото з архіву МикВісті

У Миколаєві на 45% скоротилась кількість першокласників у порівнянні з довоєнними роками.

Про це 30 квітня під час онлайн-ефіру повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко.

За її словами, наразі до шкіл вже подано 1643 заяви на вступ до першого класу. Очікується, що заяв зросте до орієнтовно 2500 до завершення прийому документів (31 травня).

— У 2021-2022 роках у нас було 4533 дитини. Із кожним роком ми тримаємо десь 2500 першокласників. Хотілось, щоб кількість дітей у нас була набагато більшою, але статистика народжуваності поки що не дає нам позитивне сподівання на це, — говорить Ганна Личко.

Динаміка зкорочення першокласників у Миколаєві. Скриншот з трансляції

Також вона нагадала батькам, як документи необхідно для зарахування до першого класу.

Подати заяву можна онлайн через систему ІСУО або особисто чи в електронній формі. Для зарахування необхідні: заява, свідоцтво про народження дитини, медична довідка та документ про місце проживання.

Документи заклади освіти приймають до 31 травня. Далі заклад світи зараховує тих дітей, які мають першочергове право на вступ, а це діти, які проживають на закріпленій території обслуговування, мають братів або сестер у цьому закладі, або чиї батьки працюють у школі. Після цього зараховуються діти на вільні місця.

Раніше повідомлялося, що у Миколаїв у порівнянні з довоєнними роками на 25% скоротилася кількість школярів. Нині в закладах загальної середньої освіти міста навчається 34 тисячі 572 дітей.