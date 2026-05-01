 Модернізація шкільних їдалень в Україні

  • пʼятниця

    1 травня, 2026

  • 11.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 11.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні на оновлення шкільних їдалень виділили ₴421 млн

Шкільна їдальня. Фото для ілюстрації МикВісті

Кабінет Міністрів України затвердив другий у 2026 році розподіл субвенції на оновлення шкільної інфраструктури в межах реформи шкільного харчування. На облаштування їдалень у закладах освіти 15 областей передбачено 421,1 мільйона гривень.

Про це повідомили на сайті Кабінету Міністрів України.

За словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, кошти спрямують на закупівлю сучасного обладнання, а також створення та модернізацію 25 харчоблоків.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Також зазначається, що раніше виділялось 46,5 мільйона гривень для завершення модернізації 19 шкільних їдалень, роботи на яких розпочалися ще у 2025 році.

Загалом у межах реформи вже оновлено близько 20% шкільних харчоблоків по країні. Зокрема, 188 їдалень модернізували за рахунок державної субвенції, ще понад 1,5 тисячі — завдяки фінансуванню місцевих бюджетів та підтримці міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що у 2025 році на розвиток освіти в Україні спрямували 394 млрд грн, з яких частину коштів використали на безпеку та модернізацію навчальних закладів у прифронтових регіонах, зокрема й на Миколаївщині.

Нагадаємо, що уряд виділив 50 мільйонів гривень субвенції на завершення будівництва шкільних укриттів в Олександрівці та Снігурівці Миколаївської області.

Також нагадаємо, що Уряд Данії фінансує будівництво нового протирадіаційного укриття в миколаївському ліцеї №61 — це буде перше шкільне укриття у мікрорайоні Варварівка.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

