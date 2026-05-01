В Україні на оновлення шкільних їдалень виділили ₴421 млн
- Альона Коханчук
11:39, 01 травня, 2026
Кабінет Міністрів України затвердив другий у 2026 році розподіл субвенції на оновлення шкільної інфраструктури в межах реформи шкільного харчування. На облаштування їдалень у закладах освіти 15 областей передбачено 421,1 мільйона гривень.
Про це повідомили на сайті Кабінету Міністрів України.
За словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, кошти спрямують на закупівлю сучасного обладнання, а також створення та модернізацію 25 харчоблоків.
Також зазначається, що раніше виділялось 46,5 мільйона гривень для завершення модернізації 19 шкільних їдалень, роботи на яких розпочалися ще у 2025 році.
Загалом у межах реформи вже оновлено близько 20% шкільних харчоблоків по країні. Зокрема, 188 їдалень модернізували за рахунок державної субвенції, ще понад 1,5 тисячі — завдяки фінансуванню місцевих бюджетів та підтримці міжнародних партнерів.
Нагадаємо, що у 2025 році на розвиток освіти в Україні спрямували 394 млрд грн, з яких частину коштів використали на безпеку та модернізацію навчальних закладів у прифронтових регіонах, зокрема й на Миколаївщині.
Нагадаємо, що уряд виділив 50 мільйонів гривень субвенції на завершення будівництва шкільних укриттів в Олександрівці та Снігурівці Миколаївської області.
Також нагадаємо, що Уряд Данії фінансує будівництво нового протирадіаційного укриття в миколаївському ліцеї №61 — це буде перше шкільне укриття у мікрорайоні Варварівка.
