«Вибух бух дуже сильний. Почав горіти край будинку», — жителі про наслідки атаки дронів по центру Миколаєва

Миколаївські комунальники станом на ранок 1 травня продовжують ліквідацію наслідків дронової атаки, яка сталась пізно увечері 30 квітня.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

На місці влучання безпілотника працюють працівники «ЕЛУ Автодоріг» та «Миколаївські парки», які розчищають територію від скла. Уламки ворожої техніки впали на територію двору. Також вибуховою хвилею вибило вікна, пошкоджена автівка. Серед жителів будинку ніхто не постраждав.

Реклама

Місцеві розповідають, що після атаки на місце приїхали рятувальники та медики. З жителями працювали і психологи, оскільки люди були у шоковому стані.

Жителька дому Ганна згадує, що російський безпілотник довго кружляв над районом.

— Він над районом довго кружляв. Що нам казати? Вже і жалітись сенсу немає. Ми ж прифронтове місто. Звісно, що буде така ситуація. Слава Богу, що хоч не постраждав ніхто, — розповіла одна з жителів будинку.

Також внаслідок падіння уламків вигорів один із балконів будинку. Чи постраждала квартира, жителям невідомо.

— Був сильний вибух, потім зателефонували сусіди, і ми всі вийшли. Горіла частина будинку: диміло, іскри летіли. Поки пожежні ставили драбину, діставали шланги, все загасло, — зазначила жителька.

Нагадаємо, протягом дня 30 квітня у Миколаєві внаслідок удару та падіння уламків безпілотників постраждали троє людей. Під обстріл потрапила енергетична та критична інфраструктура. Наразі енергетики продовжують відновлювальні роботи у цілодобовому режимі.

У Миколаєві два дні поспіль російські війська атакували енергетичну інфраструктуру міста.