Багатоквартирний будинок пошкоджений у Миколаєві через атаки РФ

Рятувальники ліквідують пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Через чергову російську атаку в Миколаєві пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і травмованих.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Внаслідок чергової атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. Фіксуємо всі наслідки. Зранку на місця виїдуть усі необхідні служби, щоб оперативно розпочати роботи й допомогти мешканцям. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Бережіть себе», — зазначив він.

За його словами, зранку фахівці розпочнуть обстеження пошкоджень та оформлення необхідних документів для надання допомоги мешканцям.

У міськраді нагадали, що комісійне обстеження пошкодженого майна проводить управління державного архітектурно-будівельного контролю.