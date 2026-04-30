 Російські дрони вдарили по Миколаєву: пошкоджений будинок

  30 квітня , 2026 четвер

Миколаїв під дроновою атакою росіян: відомо про пошкодження у приватному секторі

Наслідки атак РФ по Миколаєву 30 квітня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада

Увечері 30 квітня російські війська знову атакували Миколаїв дронами. Через удар пошкоджений житловий будинок у приватному секторі та виникла пожежа.

Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

«Миколаїв. Внаслідок атаки «шахедів» на місто пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа. Всі служби працюють. Станом на зараз без постраждалих», — написав він.

Міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив, що обійшлося без жертв, та закликав мешканців дотримуватися правил безпеки.

«Російські покидьки вкотре за день атакували Миколаїв дронами. У наслідок удару є пошкодження в приватному секторі, також виникла пожежа. Повітряна тривога продовжується. Загроза зберігається. Прошу всіх дотримуватись правил безпеки: перебувайте в укриттях, не підходьте до місць влучань та їх уламків. Окремо наголошую. Нічого не знімайте і не викладайте у мережу. Це питання безпеки», — зазначив мер.

Нагадаємо, що у Миколаєві другий день поспіль російські війська атакують енергетичну інфраструктуру міста. Влада повідомляє, що обійшлося без постраждалих.

