РФ знову б’є по енергетиці Миколаєва: що відомо і де набрати воду в Корабельному районі

Настілки атак по Миколаєві 30 квітня 2026 року. Фото: МикВісті

У Миколаєві другий день поспіль російські війська атакують енергетичну інфраструктуру міста. Влада повідомляє, що обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

«Миколаїв. Другий день поспіль під атакою енергетична інфраструктура. Енергетики працюють 24/7 над відновленням. Станом на зараз в місті без постраждалих», — написав він.

Міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив, що жертв немає і житловий сектор не постраждав.

«Агресори знову атакують місто. Наші служби обійшли житловий сектор. Наразі без пошкоджень. Повітряна тривога триває», — зазначив мер.

В той же час, в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» повідомили, що Корабельного району від генераторів працюють точки видачі безкоштовної очищеної води. Графік роботи: 08:00–12:00 та 16:00–20:00. Зокрема:

пр. Корабелів, 2-а

вул. Самойловича, 30-д

вул. Медиків, 8-к

вул. Янтарна, 67-в

вул. Рибна, 1-і

Вдень 30 квітня російські війська атакували Миколаїв «Шахедами», пошкоджений багатоквартирний будинок, двоповерховий приватний будинок та автомобіль. Станом на зараз без постраждалих