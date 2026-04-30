 Уряд залучає міжнародні організації для допомоги Олешкам

  • четвер

    30 квітня, 2026

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 квітня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Уряд шукає рішення для допомоги Олешкам: у місті критична гуманітарна ситуація

Окуповані Олешки, 2026 рік. Фото: Igrik Kherson

Міністерство розвитку громад і територій заявило, що працює над пошуком рішень для захисту цивільних в окупованому місті Олешки, що на Хероснщині, де місцеві повідомляють про критичну гуманітарну ситуацію.

Про це повідомили у відомстві у відповідь на запит hromadske.

У міністерстві зазначають, що отримують звернення жителів щодо перебоїв із постачанням продуктів і обмежених можливостей евакуації. Питання ситуації на окупованій Херсонщині обговорювали на засіданнях координаційного штабу за участю представників Офісу президента, Міноборони, МЗС, МВС, омбудсмена, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Наразі триває напрацювання «реальних і безпечних рішень», зокрема із залученням міжнародних гуманітарних організацій.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до російської омбудсменки Тетяни Москалькової, а також до президентки Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яни Сполярич-Еггер із закликом сприяти організації гуманітарного коридору.

Українська сторона наполягає на забезпеченні безпечного виїзду цивільного населення та доступу гуманітарної допомоги до міста.

«Держава зацікавлена у збереженні життя і безпеки кожного громадянина України та працює над пошуком рішень, які дозволять забезпечити захист цивільного населення», — заявили у міністерстві.

За словами керівниці місцевої військової адміністрації, у місто нещодавно змогли доставити лише два автомобілі з продуктами після двотижневої перерви. Водночас значна частина населення не має коштів на їх придбання, а гуманітарна допомога фактично відсутня.

Останні новини про: Війна в Україні

У Корабельному районі Херсона дрон атакував чоловіка: він у лікарні
Пауза для параду чи реальні кроки до миру: Зеленський доручив з’ясувати деталі пропозиції РФ
Обов’язкова ротація через 2 місяці: Головнокомандувач ЗСУ підписав новий наказ
Читайте також:
новини
У Миколаєві зіштовхнулись два комунальних автобуси: на «Миколаївпастрансі» проводять службове розслідування

Аліса Мелік-Адамян
новини
В управлінні освіти Миколаєва готують пропозиції, що робитимуть з 28 садочками без укриттів

Альона Коханчук
новини
«Вони не винні у російській агресії, — Кім вважає, що колективи дитсадків треба утримувати й платити їм зарплати під час простою

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Формальний декларативний документ», — депутатка Кісельова про розроблений План доброчесності

Альона Коханчук
новини
Сєнкевич про ліквідацію трьох дитсадків у Миколаєві: «Питання про приватизацію не стоїть»

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

