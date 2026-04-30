Уряд шукає рішення для допомоги Олешкам: у місті критична гуманітарна ситуація

Окуповані Олешки, 2026 рік. Фото: Igrik Kherson

Міністерство розвитку громад і територій заявило, що працює над пошуком рішень для захисту цивільних в окупованому місті Олешки, що на Хероснщині, де місцеві повідомляють про критичну гуманітарну ситуацію.

Про це повідомили у відомстві у відповідь на запит hromadske.

У міністерстві зазначають, що отримують звернення жителів щодо перебоїв із постачанням продуктів і обмежених можливостей евакуації. Питання ситуації на окупованій Херсонщині обговорювали на засіданнях координаційного штабу за участю представників Офісу президента, Міноборони, МЗС, МВС, омбудсмена, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Реклама

Наразі триває напрацювання «реальних і безпечних рішень», зокрема із залученням міжнародних гуманітарних організацій.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до російської омбудсменки Тетяни Москалькової, а також до президентки Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яни Сполярич-Еггер із закликом сприяти організації гуманітарного коридору.

Українська сторона наполягає на забезпеченні безпечного виїзду цивільного населення та доступу гуманітарної допомоги до міста.

«Держава зацікавлена у збереженні життя і безпеки кожного громадянина України та працює над пошуком рішень, які дозволять забезпечити захист цивільного населення», — заявили у міністерстві.

За словами керівниці місцевої військової адміністрації, у місто нещодавно змогли доставити лише два автомобілі з продуктами після двотижневої перерви. Водночас значна частина населення не має коштів на їх придбання, а гуманітарна допомога фактично відсутня.