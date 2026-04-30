Пауза для параду чи реальні кроки до миру: Зеленський доручив з’ясувати деталі пропозиції РФ

Президент Володимир Зеленський

Володимир Зеленський доручив українським представникам зв’язатися з командою Президента США, щоб з’ясувати реальний зміст пропозиції Росії про так зване «короткострокове затишшя».

Про це написав Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Президент наголосив, що важливо зрозуміти: чи це лише спроба Москви отримати кілька годин безпеки для проведення параду, чи за ініціативою стоїть щось вагоміше.

За словами Володимира Зеленського, Україна націлена на справжній і тривалий мир, а не на тимчасові паузи.

Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі — пише Володимир Зеленський.

Зеленський підкреслив, що замість ситуативних перепочинків для ворога, світ має працювати над стратегічними рішеннями, які забезпечать стабільний спокій у регіоні.

Зеленський підкреслив, що замість ситуативних перепочинків для ворога, світ має працювати над стратегічними рішеннями, які забезпечать стабільний спокій у регіоні.