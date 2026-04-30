 Зеленський про пропозицію РФ щодо короткострокової тиші

Пауза для параду чи реальні кроки до миру: Зеленський доручив з’ясувати деталі пропозиції РФ

Володимир Зеленський доручив українським представникам зв’язатися з командою Президента США, щоб з’ясувати реальний зміст пропозиції Росії про так зване «короткострокове затишшя».

Про це написав Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Президент наголосив, що важливо зрозуміти: чи це лише спроба Москви отримати кілька годин безпеки для проведення параду, чи за ініціативою стоїть щось вагоміше.

За словами Володимира Зеленського, Україна націлена на справжній і тривалий мир, а не на тимчасові паузи.

Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі — пише Володимир Зеленський.

Зеленський підкреслив, що замість ситуативних перепочинків для ворога, світ має працювати над стратегічними рішеннями, які забезпечать стабільний спокій у регіоні.

Нагадаємо, що майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр запропонував провести зустріч із президентом України Володимир Зеленський у місті Берегове.

Останні новини про: Війна в Україні

Удар по житлових кварталах Одеси: десятки постраждалих, двоє у реанімації
У Корабельному районі Херсона дрон атакував чоловіка: він у лікарні
Обов’язкова ротація через 2 місяці: Головнокомандувач ЗСУ підписав новий наказ
Читайте також:
новини
Ременнікова вважає, що у разі продажу закритих дитсадків, кошти треба направити на модернізацію існуючих

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Можна розпускати міськраду?», — Кім незадоволений відвідуваністю сесій депутатами Миколаєва

Даріна Мельничук
новини
Депутати з четвертої спроби затвердили зміну структури мерії Миколаєва

Юлія Лук’яненко
новини
Мер Миколаєва відмовився дати Федоровій та Куркуріній виступити на сесії міськради — ті влаштували скандал

Аліса Мелік-Адамян
новини
Сєнкевич допускає, що нову структуру мерії Миколаєва доведеться змінювати: «Це не догма і не 10 заповідей»

Юлія Лук’яненко
Останні новини про: Війна в Україні

Обов’язкова ротація через 2 місяці: Головнокомандувач ЗСУ підписав новий наказ
У Корабельному районі Херсона дрон атакував чоловіка: він у лікарні
Удар по житлових кварталах Одеси: десятки постраждалих, двоє у реанімації

Мер Миколаєва відмовився дати Федоровій та Куркуріній виступити на сесії міськради — ті влаштували скандал

Гранатуров: Наявність дитсадків — найважливіше, щоб люди поверталися у Миколаїв

1 година тому

Ільюк за юридичну ліквідацію 3 дитсадків, але обіцяє потім не підтримувати продаж цих будівель: «Це щоб убезпечити дітей»

Головне сьогодні