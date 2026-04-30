Сєнкевич про ліквідацію трьох дитсадків у Миколаєві: «Питання про приватизацію не стоїть»

У Миколаєві на сьогодні не стоїть питання про приватизацію трьох дитячих садків Миколаєва — №104, 128, 138, — які пропонують ліквідувати. Депутати мають ліквідувати тільки юридичну особу, а будівлі законсервувати.

Про це сказав під час засідання сесії сьогодні, 30 квітня, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, пишуть «МикВісті».

На початку засідання міський голова зазначив, що раніше депутати вже піднімали питання про оптимізацію шкіл та дитсадків, які зачинені під час війни. Зараз вони перебувають у стані невизначеності.

Реклама

— Для того, щоб не хайпувати, а працювати, нам потрібно про це говорити. Колись Тетяна Домбровська сказала, коли зайшла мова про бюджет, навіщо ми тримаємо ці зачинені школи та дитсадки: потрібно оптимізувати їх. Ми працювали над цим, дивилися саме на ці садки та школи, які не мають можливості працювати і в яких немає можливості побудувати бомбосховища. Але, ми тримаємо, як то кажуть, в лімбі (перебувати у стані невизначеності — прим.). Якщо у школах ми ще можемо навчати дітей віддалено, то дітей у садочку ми не можемо навчати віддалено. Діти мають перебувати у садочку, — зазначив міський голова.

За словами Олександра Сєнкевича, у місті продовжують розвивати дитсадки, де можна організувати навчання.

Далі під час обговорення проєкту про ліквідацію дитсадків Олександр Сєнкевич зазначив, що зараз депутати мають лише ліквідувати юридичні особи. А будівлі законсервують.

— У нас бували часи, коли ми шукали місця для дитсадків. 2018 рік, 2017 рік — ми навіть думали придбати якісь будівлі під садок. Була потреба, були черги, переповнені групи. Може так статися, що найближчим часом закінчиться війна, люди почнуть повертатися, і за 2-3 роки з'являться діти, яких потрібно відправляти в ясла. Або збільшиться кількість ВПО, які будуть жити у Миколаєві. Питання зараз про приватизацію не стоїть. Ми не вирішуємо це питання зараз. Ми ліквідуємо юридичні особи, які фактично на сьогодні тримають на собі людей, які отримують зарплату, — зазначив мер.

Чому Миколаїв хоче ліквідувати три дитячих садки?

Управління освіти Миколаєва ініціювало рішення про ліквідацію трьох дитсадків: №104 (ясла-садок по вулиці Торговій у Корабельному районі), 128 (ясла-садок на перетині Маріупольської та Павла Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) та 138 (ясла-садок по вулиці Олега Кравця у Балабанівці). Офіційна причина — відсутність та неможливість облаштування укриття. Це означає, що у випадку позитивного голосування на сесії, таких закладів освіти у Миколаєві більше не буде, і їхня загальна кількість зменшиться.

Під час комісії голова освітньої комісії Ганна Норд на комісії сказала, що ліквідувати пропонують саме заклади, а будівлі залишаться у міста.

А після ліквідації трьох дошкільних навчальних закладів, яку ініціювало управління освіти Миколаєва, управління комунального майна та міська рада будуть вирішувати, яким чином їх використовувати.

Що про ліквідацію думають депутати міськради?

Депутатка Олена Кісельова підтримала доцільність ліквідації ДНЗ, заявивши, що місту невигідно їх утримувати. Вона каже, що за ліквідацією стоїть ширше питання, ніж те, що вони не мають укриттів та їх там неможливо зробити. Протягом війни заклади перебувають на простої, але весь цей час потрібно було утримувати будівлі та штат.

Депутат Артем Ільюк заявив, що може підтримати юридичну ліквідацію трьох дитячих садків, однак заявляє, що не підтримає подальшу приватизацію цих будівель.

Колишня заступниця Миколаївського міського голови Таміла Бугаєнко також прокоментувала пропозицію управління освіти щодо ліквідації трьох дитсадків. Вона вважає, що це може призвести до дефіциту місць у дошкільних закладах після завершення війни.

Міський голова Миколаєва 2014–2016 років Юрій Гранатуров заявив, що питання дитячих садків є критично важливим для міста, особливо в умовах, коли населення змінюється і потреба в дошкільній освіті знову зростає. За його словами, ситуація з садками в Миколаєві вже неодноразово проходила різні етапи — від надлишку до дефіциту місць.

Депутатка Миколаївської міської ради Ганна Ременнікова вважає, що у разі ліквідації та подальшої приватизації частини дитячих садків кошти від цього мають спрямовуватися на модернізацію діючих закладів.