Ременнікова вважає, що у разі продажу закритих дитсадків, кошти треба направити на модернізацію існуючих

Депутатка Миколаївської міської ради Ганна Ременнікова. Фото: МикВісті

Депутатка Миколаївської міської ради Ганна Ременнікова вважає, що у разі ліквідації та подальшої приватизації частини дитячих садків кошти від цього мають спрямовуватися на модернізацію діючих закладів.

Про це вона заявила у коментарі «МикВісті».

За її словами, до питання скорочення мережі дитсадків слід підходити виважено, адже у перспективі місто може знову зіткнутися з дефіцитом місць.

— Треба дуже обережно до цього ставитися, бо ми розраховуємо, що діти будуть народжуватися. Якщо завтра з’являться діти — куди ми їх будемо розміщувати?. Але ж ті садки, які ліквідуються зараз, там неможливо зробити укриття. На даний час садки без укриттів, це дуже небезпечно і, мабуть, ніхто із батьків не поведе туди свою дитину. Ми заслухаємо Личко. Нас цікавить, куди підуть далі діти, які там навчались? — зазначила Ганна Ременнікова.

Разом із тим Ганна Ременнікова допускає, що частину закладів, які неефективно використовують бюджетні кошти, все ж можуть закрити — однак рішення має ухвалюватися з урахуванням потреб кожного району.

—Я вважаю, що деякі сади, які дійсно тянуть тільки гроші с бюджета, їх треба закривати. Нам треба підходити дуже чітко. Треба дивитись, чи вистачає дитсадків в районі. Це не просте питання, не 5 хвилин, — пояснила депутатка.

Крім того, вона запропонувала у разі продажу таких об’єктів спрямовувати отримані кошти на покращення умов у тих дитсадках, які продовжать працювати.

— У мене пропозиція була озвучена сьогодні на фракції, що якщо ми їх продамо, то ці гроші пустити на модернізацію тих садків, які залишаються. Бо у нас нема ні харчоблоків, ні нормальних майданчиків, ні ремонтів, ні вікон, нічого. Щоб не пішли гроші просто от пішли, а пішли на перероблення всіх садів, що є, — зазначила вона.

Чому Миколаїв хоче ліквідувати три дитячих садки?

Управління освіти Миколаєва ініціювало рішення про ліквідацію трьох дитсадків: №104 (ясла-садок по вулиці Торговій у Корабельному районі), 128 (ясла-садок на перетині Маріупольської та Павла Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) та 138 (ясла-садок по вулиці Генерала Попеля у Балабанівці). Офіційна причина — відсутність та неможливість облаштування укриття. Це означає, що у випадку позитивного голосування на сесії, таких закладів освіти у Миколаєві більше не буде, і їхня загальна кількість зменшиться.

Під час комісії голова освітньої комісії Ганна Норд на комісії сказала, що ліквідувати пропонують саме заклади, а будівлі залишаться у міста.

А після ліквідації трьох дошкільних навчальних закладів, яку ініціювало управління освіти Миколаєва, управління комунального майна та міська рада будуть вирішувати, яким чином їх використовувати.

Що про ліквідацію думають депутати міськради?

Депутатка Олена Кісельова підтримала доцільність ліквідації ДНЗ, заявивши, що місту невигідно їх утримувати. Вона каже, що за ліквідацієюстоїть ширше питання, ніж те, що вони не мають укриттів та їх там неможливо зробити. Протягом війни заклади перебувають на простої, але весь цей час потрібно було утримувати будівлі та штат.

Депутат Артем Ільюк заявив, що може підтримати юридичну ліквідацію трьох дитячих садків, однак заявляє, що не підтримає подальшу приватизацію цих будівель.

Колишня заступниця Миколаївського міського голови Таміла Бугаєнко також прокоментувала пропозицію управління освіти щодо ліквідації трьох дитсадків. Вона вважає, що це може призвести до дефіциту місць у дошкільних закладах після завершення війни. Проти виступила і депутатка Тетяна Домбровська.