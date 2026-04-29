 Депутатка Олена Кісельова прокоментувала пропозицію ліквідувати три дитсадки у Миколаєві

«Баластом не мають висіти», — депутатка Кісельова про ліквідацію дитсадків у Миколаєві

Депутатка Миколаївської міськради Олена Кісельова. Фото: МикВісті

За ліквідацією трьох дитсадків у Миколаєві стоїть ширше питання, ніж те, що вони не мають укриттів та їх там неможливо зробити. Протягом війни дитсадки перебувають на простої, але весь цей час потрібно було утримувати будівлі та штат.

Про це розповіла в коментарі «МикВісті» депутатка Миколаївської міськради Олена Кісельова.

Депутатка звернула увагу, що на п'ятому році війни дитсадки, які не відвідували діти, «висять» на балансі управління освіти. А це несе за собою затрати.

— Станом на зараз, вже п'ятий рік війни, ці садочки висять на балансі управління освіти. По них іде оплата комунальних послуг, можливо, з якоюсь економією, тому що не на повну потужність. А найцікавіше інше: якийсь певний час у цих садочках зберігалися трудові колективи, які, наскільки я розумію, були у так званому простої і сплачувалися дві третини зарплатні, — зазначила Олена Кісельова.

За її словами, виникає питання, що коштом бюджету міста утримують будівлі та колектив, коли дитсадки не працюють. При цьому працювати заклади не зможуть, тому що там немає можливості облаштувати укриття.

— Головне, ми маємо виважено дивитися на скорочення мережі, об'єктивно воно чи ні. Ми маємо виважено дивитися на будівлі, які вибувають і чи вибувають вони з балансу (управління освіти — прим.), тому що якщо будівля не використовується під освітні цілі, то навіщо вона на балансі у освіти? Треба якийсь механізм оцього реверсу майна удосконалювати, — прокоментувала депутатка.

На її думку, потрібно порушувати питання, як використовувати будівлі, щоб вони не просто «висіли» на балансі. Наприклад, зробити будинок сімейного типу, реабілітаційний центр, розмістити переселенців, що буде корисно громаді.

Олена Кісельова додала, що тільки у березні у місті ухвалили рішення про оптимізацію штату дитсадків. До цього трудові колективи були у так званому простої.

— Це про що говорить, що до цього часу в непрацюючих закладах весь цей час зберігалися трудові колективи у повному обсязі, які знаходилися на так званому простої. Ми не знаємо, скільки це коштів, це у мене буде предметом депутатського запиту, тому що тут палка з двома кінцями, — додала депутатка.

Депутатка зауважила, що питання болюче, але мова йде про раціональне використання грошей з бюджету міста.

— Я проти закриття садочків, але я за раціональне використання грошей і точно не хочу, щоб у нас були, як «летючі голандці». Сьогодні у нас від дитячого садочку є тільки вивіска, код ЄДРПОУ і штат, який там рахується. Дітей там не було. А от які витрати були у громади? Оце цікаве питання. У мене проста логіка: об'єкти комунальної власності, якими не використовуються сьогодні за основним цільовим призначенням з причин того, що вони непопулярні, людям не потрібні, люди туди не ведуть дітей, освітні процеси не здійснюються, то вони на баластом не мають висіти. Їх треба використовувати, — зауважила Олена Кісельова.

Разом з тим, депутатка сказала, що виступає проти приватизації. Але вважає, що потрібно знайти найкраще рішення для громади, як використовувати приміщення дитсадків.

Нагадаємо, члени освітньої комісії погодили ліквідацію дитячих садків №104, 128 та 138 у Миколаєві. Там з початку війни немає вихованців, тому вони були у простої. Укриття у дитсадах не можуть облаштувати, оскільки там немає підвалів.

Голова освітньої комісії Ганна Норд на комісії сказала, що ліквідувати пропонують саме заклади, а будівлі залишаться у міста.

