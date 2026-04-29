 У Миколаєві студентку покарали громадськими роботами за ляпас знайомій

  • середа

    29 квітня, 2026

  • 14.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 29 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 14.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Ляпас у барі Миколаєва коштував студентці 60 годин громадських робіт і ₴20 тис. компенсації

Зала засідання суду у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві суд визнав винною 18-річну студентку коледжу, яка під час конфлікту в барі схопила знайому за волосся та дала ляпаса. Дівчині призначили 60 годин громадських робіт і зобов’язали відшкодувати моральну шкоду.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва.

Зазначається, що увечері 24 квітня минулого року обвинувачена перебувала в одному з барів на вулиці Соборній. Між нею та іншою 18-річною відвідувачкою виникла сварка. Під час конфлікту студентка схопила дівчину за волосся, потягнула вниз і вдарила по щоці та скроні. Потерпіла отримала забої, які медики віднесли до легких тілесних ушкоджень.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Обвинувачена вини не визнала. У суді вона заявила, що діяла нібито в межах самооборони, оскільки сприйняла поведінку опонентки як загрозу. Однак ці твердження спростували показання свідків, потерпілої та інші матеріали справи.

Справу розглядала суддя Тетяна Фортуна. Студентку визнали винною за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 60 годин громадських робіт.

Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої — з обвинуваченої стягнуть 20 тисяч гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, що 17-річному миколаївцю загрожує до десяти років тюрми за бійку та крадіжку кросівок.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

