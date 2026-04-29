Ляпас у барі Миколаєва коштував студентці 60 годин громадських робіт і ₴20 тис. компенсації

У Миколаєві суд визнав винною 18-річну студентку коледжу, яка під час конфлікту в барі схопила знайому за волосся та дала ляпаса. Дівчині призначили 60 годин громадських робіт і зобов’язали відшкодувати моральну шкоду.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва.

Зазначається, що увечері 24 квітня минулого року обвинувачена перебувала в одному з барів на вулиці Соборній. Між нею та іншою 18-річною відвідувачкою виникла сварка. Під час конфлікту студентка схопила дівчину за волосся, потягнула вниз і вдарила по щоці та скроні. Потерпіла отримала забої, які медики віднесли до легких тілесних ушкоджень.

Обвинувачена вини не визнала. У суді вона заявила, що діяла нібито в межах самооборони, оскільки сприйняла поведінку опонентки як загрозу. Однак ці твердження спростували показання свідків, потерпілої та інші матеріали справи.

Справу розглядала суддя Тетяна Фортуна. Студентку визнали винною за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 60 годин громадських робіт.

Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої — з обвинуваченої стягнуть 20 тисяч гривень моральної шкоди.

