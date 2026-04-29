ЄС готує перший оборонний пакет для України на €6 млрд, — фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляйен. Фото: УНИАН

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує вже цього кварталу виплатити перший оборонний транш для України в межах кредиту на 90 мільярдів євро.

Про це повідомляє «Європейська правда».

За її словами, перший пакет становитиме близько 6 мільярдів євро і буде спрямований на виробництво та постачання українських дронів.

Реклама

Виступаючи в Європарламенті, Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що перші виплати в межах загального кредиту почнуть надходити вже у 2026 році.

Вона нагадала, що частина коштів піде на бюджетну підтримку України, а основна частина — на оборонні потреби.

«Перший оборонний пакет буде стосуватися дронів з України для України, вартістю близько 6 мільярдів євро», — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також підкреслила, що ЄС продовжить підтримку України, попри посилення російської агресії.

«У той час як Росія подвоює свою агресію, Європа подвоює нашу підтримку України», — заявила президентка Єврокомісії.

Раніше єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейський Союз розраховує виділити Україні перший транш із кредиту на 90 мільярдів євро наприкінці травня або на початку червня 2026 року. За його словами технічна підготовка кредиту триває без затримок, і наразі немає факторів, які могли б вплинути на строки фінансування.