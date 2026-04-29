 ЄС готує перший оборонний пакет для України на 6 млрд євро

  • середа

    29 квітня, 2026

  • 14.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 29 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 14.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ЄС готує перший оборонний пакет для України на €6 млрд, — фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляйен. Фото: УНИАН

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує вже цього кварталу виплатити перший оборонний транш для України в межах кредиту на 90 мільярдів євро.

Про це повідомляє «Європейська правда».

За її словами, перший пакет становитиме близько 6 мільярдів євро і буде спрямований на виробництво та постачання українських дронів.

Реклама

Виступаючи в Європарламенті, Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що перші виплати в межах загального кредиту почнуть надходити вже у 2026 році.

Вона нагадала, що частина коштів піде на бюджетну підтримку України, а основна частина — на оборонні потреби.

«Перший оборонний пакет буде стосуватися дронів з України для України, вартістю близько 6 мільярдів євро», — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також підкреслила, що ЄС продовжить підтримку України, попри посилення російської агресії.

«У той час як Росія подвоює свою агресію, Європа подвоює нашу підтримку України», — заявила президентка Єврокомісії.

Раніше єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейський Союз розраховує виділити Україні перший транш із кредиту на 90 мільярдів євро наприкінці травня або на початку червня 2026 року. За його словами технічна підготовка кредиту триває без затримок, і наразі немає факторів, які могли б вплинути на строки фінансування.

Останні новини про: Війна в Україні

«Час перезапустити відносини», — Мадяр хоче зустрітися із Зеленським на Закарпатті
Дрон РФ вдарив по маршрутці в Херсоні, поранено перехожого
ЄС може вимагати від України запровадження ПДВ для ФОПів як умову кредиту у €90 млрд, — Bloomberg
Реклама
Читайте також:
новини
«Епізод загострив проблему», — еколог про пиління шламу з Миколаївського глиноземного заводу

Юлія Лук’яненко
новини
На Одещині за ₴30 млн укриття в ліцеї перетворять на коворкінг

Світлана Іванченко
новини
Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста

Світлана Іванченко
новини
Великий металевий циліндр у Миколаєві встановили без погодження й чіткого сенсу: п’ять років «стояв десь у гаражі»

Аліса Мелік-Адамян
новини
Три дитячих садки у Миколаєві пропонують ліквідувати: там немає укриттів

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

ЄС може вимагати від України запровадження ПДВ для ФОПів як умову кредиту у €90 млрд, — Bloomberg
Дрон РФ вдарив по маршрутці в Херсоні, поранено перехожого
«Час перезапустити відносини», — Мадяр хоче зустрітися із Зеленським на Закарпатті

З бюджету Баштанки компенсують водоканалу ₴455 тис. різниці у тарифі за березень

ЕКОЛОГІЯ

«Епізод загострив проблему», — еколог про пиління шламу з МГЗ

2 години тому

На Одещині працює 21 компанія з угорськими власниками: частина бізнесів має доходи понад ₴100 млн

Головне сьогодні