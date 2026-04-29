 На Одещині нарахували 21 бізнес із угорськими власниками

На Одещині працює 21 компанія з угорськими власниками: частина бізнесів має доходи понад ₴100 млн

На Одещині зареєстрована 21 компанія з угорськими бенефіціарами. Частина з них входить до переліку бізнесів із річним доходом понад 100 мільйонів гривень.

Про це свідчить аналітика сервісу Опендатабот.

Географія компаній з угорськими власниками. Інфографіка: Опендатабот

Загалом в Україні у 2025 році прозвітували 246 компаній із угорськими власниками. Кожна сьома з них, а саме 34 підприємства, мають дохід понад 100 мільйонів гривень. Сукупний дохід таких компаній сягнув майже 30 мільярдів гривень, що на 8% більше, ніж роком раніше.

Найбільше бізнесів із угорським капіталом працює на Закарпатті — 115 компаній. Ще 67 зареєстровані у Київ, а Одещина посідає третє місце за їх кількістю.

Найчастіше угорські інвестори відкривають компанії у сфері оптової торгівлі, нерухомості та сільського господарства.

Сфера діяльності компаній з угорськими власниками. Інфографіка: Опендатабот

Найбільший дохід серед таких компаній має ОТП Банк — майже 12 мільярдів гривень. До п’ятірки лідерів також увійшли Астра (3,6 мільярди гривень), ТІС — Вугілля (1,95 мільярди гривень), ОТП Лізинг (1,7 мільярди гривень) та Трансінвестсервіс з доходом майже 1,7 мільярди гривень. Найбільше зростання доходів за рік показала фармацевтична компанія Гедеон Ріхтер Україна — більш ніж у 60 разів, до одного мільярда гривень. Також суттєво виросли МЕТ Україна та КЕС-УА Холдинг.

Нагадаємо, що у Миколаївській області наразі працюють 656 підприємців, чиї компанії мають річний дохід понад десять мільйонів гривень та своєчасно подають фінансову звітність. Для порівняння, в Одеській області таких бізнесменів — 4431, а на Херсонщині — 451.

