Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴340 млн податку на прибуток

За три місяці цього року підприємства Миколаївської області сплатили до бюджетів усіх рівнів 343,4 мільйони гривень податку на прибуток.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, найбільше коштів спрямували до державного бюджету — 304,2 мільйони гривень. Це майже 7% від загальної суми надходжень цього податку.

До місцевих бюджетів області надійшло 39,2 мільйони гривень, що на 711 тисяч гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також у першому кварталі 2026 року великі компанії, зареєстровані в інших регіонах України, перерахували до обласного бюджету, ще 10,9 мільйони гривень податку на прибуток.