Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴340 млн податку на прибуток
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
20:20, 27 квітня, 2026
-
За три місяці цього року підприємства Миколаївської області сплатили до бюджетів усіх рівнів 343,4 мільйони гривень податку на прибуток.
Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, найбільше коштів спрямували до державного бюджету — 304,2 мільйони гривень. Це майже 7% від загальної суми надходжень цього податку.
До місцевих бюджетів області надійшло 39,2 мільйони гривень, що на 711 тисяч гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Також у першому кварталі 2026 року великі компанії, зареєстровані в інших регіонах України, перерахували до обласного бюджету, ще 10,9 мільйони гривень податку на прибуток.
Нагадаємо, що першого кварталу 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 49,5 мільйона гривень податку на нерухоме майно.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.