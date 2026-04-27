 Україна допоможе Польщі розвивати систему дронів

Польща залучить український досвід для створення флоту безпілотників

Польща залучить український досвід для створення флоту безпілотників. Фото: armyinform.com.ua

Польща співпрацюватиме з Україною у створенні сучасної системи безпілотників для посилення своєї оборони.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу у Жешуві, повідомляє «Європейська правда».

«Я пишаюся тим, що сьогодні можу разом з вами відкрити цей новий розділ у розбудові польської безпеки, і я пишаюся тим, що нашим партнером у цьому проєкті є країна, яка має найбільший досвід у тому, що сьогодні вирішує долю в повітрі», — сказав Дональд Туск.

За його словами, польський план створення «армади дронів» передбачає використання українських технологій та досвіду.

«З великим задоволенням можу сьогодні оголосити, що польський план створення армади дронів буде планом, який також підтримуватимуть технічні ідеї та компетенції в галузі дронів наших українських друзів», — додав він.

Дональд Туск наголосив, що Україна вже стала важливим партнером для країн, які прагнуть посилити захист свого повітряного простору.

«Я хочу тут, у Жешуві, дуже чітко підкреслити, що польсько-українські відносини та відносини між Європою та Україною — це не одностороння допомога країні, яка воює… в якій також Україна може щось дати», — підкреслив прем’єр.

Конференція у Жешуві стала частиною підготовки до Конференції з відновлення України, яка відбудеться у червні в Гданську.

Нагадаємо, що Україна разом із Нідерландами розпочинає організацію першого спільного виробництва безпілотників.

Також Україна почала спільну розробку та виробництво безпілотників з Румунією. Міністр підкреслив, що румунське військо має впроваджувати перевірені рішення, а Україна сьогодні володіє унікальним досвідом застосування дронів у реальних боях.

