 Не наближайтеся до уламків збитих БпЛА: правила безпеки для цивільних

Під час бойових дій унаслідок роботи протиповітряної оборони на території населених пунктів можуть падати уламки збитих ворожих безпілотників, ракет або інші вибухонебезпечні предмети. Такі знахідки становлять серйозну загрозу життю та здоров’ю людей, адже можуть здетонувати будь-якої миті.

Не наближайтеся до уламків збитих БпЛА: правила безпеки для цивільних. Інфографіка: Миколаївська ОВАНе наближайтеся до уламків збитих БпЛА: правила безпеки для цивільних. Інфографіка: Миколаївська ОВА

У разі виявлення уламків БпЛА або підозрілих предметів необхідно:

  • не наближатися, не торкатися та не переміщувати знахідку;
  • відійти на безпечну відстань;
  • попередити людей поруч про небезпеку;
  • негайно повідомити відповідні служби за телефонами 101 або 102.

Категорично заборонено фотографувати або знімати відео поруч із небезпечним предметом, накривати його, засипати чи намагатися самостійно знешкодити.

Пам’ятайте: навіть невеликий уламок може бути смертельно небезпечним. У разі виявлення підозрілих предметів негайно повідомляйте екстрені служби.

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська ОВА

