Не наближайтеся до уламків збитих БпЛА: правила безпеки для цивільних
17:22, 24 квітня, 2026
Під час бойових дій унаслідок роботи протиповітряної оборони на території населених пунктів можуть падати уламки збитих ворожих безпілотників, ракет або інші вибухонебезпечні предмети. Такі знахідки становлять серйозну загрозу життю та здоров’ю людей, адже можуть здетонувати будь-якої миті.
У разі виявлення уламків БпЛА або підозрілих предметів необхідно:
- не наближатися, не торкатися та не переміщувати знахідку;
- відійти на безпечну відстань;
- попередити людей поруч про небезпеку;
- негайно повідомити відповідні служби за телефонами 101 або 102.
Категорично заборонено фотографувати або знімати відео поруч із небезпечним предметом, накривати його, засипати чи намагатися самостійно знешкодити.
Пам’ятайте: навіть невеликий уламок може бути смертельно небезпечним. У разі виявлення підозрілих предметів негайно повідомляйте екстрені служби.
Миколаївська ОВА
