На Одещині незаконно видобували пісок: підозри отримали 8 людей

На Одещині 8 людей підозрюють у незаконному видобутку піску. Фото: Прокуратура Одеської області

На Одещині начальника комунального підприємства, інженера та шістьох водіїв підозрюють у незаконному видобутку піску.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, з листопада 2025 року по квітень 2026 року підозрювані без необхідних дозволів видобували пісок у промислових масштабах у двох кар’єрах поблизу міста Кодима.

Загалом, за попередніми підрахунками, незаконно видобули понад 1300 кубометрів корисних копалин на суму більше ніж 300 тисяч гривень. Водночас шкода довкіллю оцінюється приблизно у один мільйон гривень.

Наразі прокуратура звернулася до суду з клопотанням обрати підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Раніше державні інспектори упіймали чоловіка, який незаконно набирав пісок на узбережжі Бузького лиману в Миколаївській області.