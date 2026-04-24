На Одещині незаконно видобували пісок: підозри отримали 8 людей
- Світлана Іванченко
17:10, 24 квітня, 2026
На Одещині начальника комунального підприємства, інженера та шістьох водіїв підозрюють у незаконному видобутку піску.
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
За даними слідства, з листопада 2025 року по квітень 2026 року підозрювані без необхідних дозволів видобували пісок у промислових масштабах у двох кар’єрах поблизу міста Кодима.
Загалом, за попередніми підрахунками, незаконно видобули понад 1300 кубометрів корисних копалин на суму більше ніж 300 тисяч гривень. Водночас шкода довкіллю оцінюється приблизно у один мільйон гривень.
Наразі прокуратура звернулася до суду з клопотанням обрати підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Раніше державні інспектори упіймали чоловіка, який незаконно набирав пісок на узбережжі Бузького лиману в Миколаївській області.
