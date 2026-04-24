У Миколаєві містяни поскаржились на «мертві» маршрути, де мало транспорту
- Альона Коханчук
15:11, 24 квітня, 2026
Мешканці Миколаїв звернулися до керівництва «Миколаївелектротранс» з проханням збільшити кількість тролейбусів на міських маршрутах №3, №5, №7, №11 та №12. Однак їм відповіли, що транспорту достатньо.
Про це мова йшла під час онлайн-ефіру директора комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрія Сметани, пишуть «МикВісті»
За словами містян, на п’яти напрямках спостерігається нестача транспорту, а інтервали руху є надто великими. Через це пасажири часто не можуть дочекатися тролейбусів, а самі маршрути називають «мертвими».
Коментуючи ситуацію, Юрій Сметана не погодився з такою оцінкою роботи маршрутів. За його словами тролейбусів на них достатньо.
— Я не можу підтвердити ваше твердження, що маршрути є мертвими, тому що всі маршрути розробляються і їхні графіки та інтервали руху з потосного стану пасажиропотоку, який є в цих тролейбусах. Ми відстежуємо кожного дня той пасажиропотік, який є і зараз саме така кількість транспорту забезпечує перевезення пасажирів, — зазначив він під час прямого ефіру.
За словами керівника підприємства, організація руху електротранспорту базується на аналізі фактичного пасажиропотоку, який регулярно моніториться для коригування роботи маршрутів.
Нагадаємо, що у Миколаєві з 28 квітня почне курсувати новий тролейбусний маршрут №14, який проходитиме за маршрутом «Миколаїв-Вантажний — вулиця Казарського».
Також нагадаємо, у всьому громадському транспорті Миколаєва збільшили вартість проїзду у середньому на 33%. У маршрутках та автобусах нові тарифи діятимуть з 27 квітня, а в електротранспорті з 4 травня.
Також у Миколаєві змінюють правила оплати проїзду в електротранспорті. Відтепер після сканування QR-коду пасажири матимуть лише 10 секунд, щоб його оплатити — інакше доведеться сканувати знову.
Водночас в електротранспорті Миколаєві з 4 травня з'явиться новий квиток — так званий квиток контролера для тих, хто не сплатив за проїзд. Коштуватиме він 300 гривень. Якщо пасажири будуть відмовлятися сплатити, то їм викликатимуть поліцію.
