Квиток контролера чи виклик поліції: у Миколаєві по-новому штрафуватимуть за проїзд без квитка в електротранспорті

В електротранспорті Миколаєва введуть квиток контролера. Фото: МикВісті

В електротранспорті Миколаєві з 4 травня з'явиться новий квиток — так званий квиток контролера для тих, хто не сплатив за проїзд. Коштуватиме він 300 гривень. Якщо пасажири будуть відмовлятися сплатити, то їм викликатимуть поліцію.

Про це під час прямого ефіру розповів директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана, пишуть «МикВісті».

З 4 травня у Миколаєві піднімають тариф на проїзд в електротранспорті. Новинкою стане квиток контролера. Юрій Сметана пояснив, що пасажирам, які не сплатили за проїзд, запропонують квиток за 300 гривень. У разі відмови викликатимуть поліцію, оскільки саме правоохоронці можуть накласти штраф.

— Якщо людина відмовляється, у всіх контролерів є бодікамери, а також вони будуть оснащені тривожними кнопками виклику Державної служби охорони. У період роботи контролерів у транспорті, він буде залишатися на зупинці. Якщо людина буде відмовлятися, починатиметься конфліктна ситуація, контролери викликатимуть Державну службу охорони. Людина по приїзду охорони виводиться з транспорту. І паралельно контролери викликають Національну поліцію, яка наділена правом складати адміністративні протоколи на порушника за порушення правил користування громадським транспортом, а також за безквитковий проїзд, — повідомив керівник електротрансу.

Нагадаємо, у всьому громадському транспорті Миколаєва збільшили вартість проїзду у середньому на 33%. У маршрутках та автобусах нові тарифи діятимуть з 27 квітня, а в електротранспорті з 4 травня.