 З 4 травня вводять квиток контролера за безквитковий проїзд у Миколаєві

Квиток контролера чи виклик поліції: у Миколаєві по-новому штрафуватимуть за проїзд без квитка в електротранспорті

В електротранспорті Миколаєва введуть квиток контролера.

В електротранспорті Миколаєві з 4 травня з'явиться новий квиток — так званий квиток контролера для тих, хто не сплатив за проїзд. Коштуватиме він 300 гривень. Якщо пасажири будуть відмовлятися сплатити, то їм викликатимуть поліцію.

Про це під час прямого ефіру розповів директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана, пишуть «МикВісті».

З 4 травня у Миколаєві піднімають тариф на проїзд в електротранспорті. Новинкою стане квиток контролера. Юрій Сметана пояснив, що пасажирам, які не сплатили за проїзд, запропонують квиток за 300 гривень. У разі відмови викликатимуть поліцію, оскільки саме правоохоронці можуть накласти штраф.

— Якщо людина відмовляється, у всіх контролерів є бодікамери, а також вони будуть оснащені тривожними кнопками виклику Державної служби охорони. У період роботи контролерів у транспорті, він буде залишатися на зупинці. Якщо людина буде відмовлятися, починатиметься конфліктна ситуація, контролери викликатимуть Державну службу охорони. Людина по приїзду охорони виводиться з транспорту. І паралельно контролери викликають Національну поліцію, яка наділена правом складати адміністративні протоколи на порушника за порушення правил користування громадським транспортом, а також за безквитковий проїзд, — повідомив керівник електротрансу.

Нагадаємо, у всьому громадському транспорті Миколаєва збільшили вартість проїзду у середньому на 33%. У маршрутках та автобусах нові тарифи діятимуть з 27 квітня, а в електротранспорті з 4 травня.

Останні новини про: Миколаївелектротранс

У Миколаєві планують підняти вартість проїзду у тролейбусах на 50%
Вартість проїзду у громадському транспорті Миколаєва збільшили у середньому на 33%
У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до Казарського
Читайте також:
новини
У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до Казарського

Даріна Мельничук
новини
«Якщо там встигли вичитати всю програму», — школярі Миколаївщини підуть на канікули з 5 червня

Юлія Бойченко
новини
Підрядник вдруге не встигає завершити реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві — роботи тривають два роки

Юлія Бойченко
новини
Головний архітектор Миколаєва хоче прибрати боксерську грушу з Соборної

Юлія Бойченко
новини
Бізнес і екологія: як на півдні України проходять оцінку впливу на довкілля

Світлана Іванченко
Останні новини про: Миколаївелектротранс

У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до Казарського
Вартість проїзду у громадському транспорті Миколаєва збільшили у середньому на 33%
У Миколаєві планують підняти вартість проїзду у тролейбусах на 50%

Підрядник вдруге не встигає завершити реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві — роботи тривають два роки

Після нічної атаки на Херсон до лікарні доправили двох постраждалих

3 години тому

Між відбудовою і тривогами: як живе Снігурівка сьогодні

Анна Гакман

Головне сьогодні