У Миколаєві направили ₴1,1 млн на проведення комунікацій у дитячому будинку сімейного типу

У Миколаєві будують дитячий будинок сімейного типу.

У Миколаєві будують дитячий будинок сімейного типу за меморандумом з фондом Олени Зеленської. Щоб провести туди всі комунікації, адміністрації Центрального району перерозподілили 1,1 мільйона гривень.

Рішення ухвалив 13 травня виконком, пишуть «МикВісті».

— Цей перерозподіл потрібен, щоб забезпечити фінансування на підключення комунікаційних мереж до дитячого будинку сімейного типу, який будується спільно фондом Олени Зеленської і Миколаївською міською радою у мікрорайоні Ракетне Урочище. На сесії ми внесли зміни у програму відповідну і тепер на ці видатки переносимо кошти у рамках наших виділених коштів, — сказав голова адміністрації Центрального району Олександр Береза.

У коментарі «МикВісті» Олександр Береза уточнив, що перерозподілені гроші підуть на проєкти та оплату робіт для проведення комунікацій у будинок.

— За умовами меморандуму фонд будує будинок, а місто підводить комунікації: воду, газ, каналізацію і світло. І для того, щоб замовити ці проєкти, оплатити ці роботи, через сесію ми робили зміни у програмі, тому що у програмі була тільки служба у справах дітей виконавчого комітету. Ми у програмі через сесію додали адміністрацію Центрального району, а тепер на цю статтю перенесли кошти, щоб здійснити оплату цих робіт, — додав голова адміністрації.

Нагадаємо, меморандум між фундацією, міськрадою та адміністрацією району підписали ще 12 травня 2025 року. Будинок побудують на ділянці 3 тисячі квадратних метрів.

Також повідомлялося, що у 13 громадах Миколаївщини є патронатні родини, які допомагають дітям у складних життєвих обставинах. За минулий рік 55% дітей після патронату повернулися до біологічних батьків.