У Миколаєві збудують дитячий будинок сімейного типу за кошти фонду Зеленської

Будинок сімейного типу на Прикарпатті. Фото: Херсонська ОВА

У Миколаєві побудують дитячий будинок сімейного типу. Проєкт реалізовуватиметься в межах ініціативи «Адреса дитинства» та фінансуватиметься коштом фундації Олени Зеленської.

Про це стало відомо, 26 червня, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Відповідний меморандум між фундацією, міськрадою та адміністрацією району підписали ще 12 травня. Будинок побудують на ділянці 3 тисячі квадратних метрів.

Як пояснив голова Олександр Береза, затримка в прийняті рішення щодо визначення адміністрації Центрального району замовником будівництва дитячого будинку сімейного типу може відтермінувати весь процес проєктування ще на місяць.

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— Фундація оплачує і сам проєкт, і будівництво. Від міста потрібно тільки визначити замовника, який візьме на себе юридичну сторону. Оскільки ділянка — в Центральному районі, логічно, що саме адміністрація району має виступити замовником. Після завершення будівництва будинок передадуть Службі у справах дітей, — сказав Олександр Береза.

Депутатка Олена Кісельова додала, що вже є прийомна родина, готова створити дитячий будинок сімейного типу. Єдине, чого не вистачає — житло.

— Поки немає будинку — немає й сім’ї. А діти, які могли б жити у цій родині, досі перебувають в інших умовах, не таких хороших, — наголосила вона.

Нагадаємо, що станом на червень 2025 року на Миколаївщині функціонують 50 дитячих будинків сімейного типу, в яких здобули будинок та підтримку 323 дитини — сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також молоді люди з-поміж них.

Цього року в Миколаївській області усиновлено 31 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування.