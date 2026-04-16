Більше половини дітей, які були у патронатних родинах на Миколаївщині, повернулися до батьків

У 13 громадах Миколаївщини є патронатні родини, які допомагають дітям у складних життєвих обставинах. За минулий рік 55% дітей після патронату повернулися до біологічних батьків.

Про це розповіла під час брифінгу 15 квітня начальниця служби у справах дітей Миколаївської ОВА Ірина Пономарьова, пишуть «МикВісті».

Ірина Пономарьова зазначила, що не всі батьки, які опинилися у складних життєвих обставинах, ідуть на співпрацю зі службами у справах дітей. Як наслідок — дітей позбавляють батьківського піклування.

Щоб уникнути таких ситуацій вилучення дітей з сім'ї, є послуга патронату.

— Саме за заявою батьків є можливість на подолання своїх життєвих негараздів влаштувати на послугу патронату своїх дітей для того, щоб налагодити побут, створити умови для повернення дітей або, наприклад, пройти відповідне лікування, якщо немає на кого залишити свою дитину, — зазначила начальниця служби у справах дітей.

Вона повідомила, що у 2025 році в області створили найбільше патронатних сімей. Якщо на початку року їх було 15, то протягом року створили ще 13. У 2026 році створили дві прийомні патронатні родини.

— У 2025 році 98 дітей скористувались послугою патронату. Найбільше це, звісно, що за заявами батьків. І це дало плідний результат. Саме в 2025 році більша половина дітей, які скористувались послугою патронату, були повернуті до своїх біологічних батьків через подолання ними своїх життєвих негараздів, — пояснила Ірина Пономарьова.

Ще 30% дітей, які були у патронатних родинах, отримали статус позбавлених батьківського піклування. Їх влаштували до сімейних форм виховання.

Також начальниця служби у справах дітей назвала таку інформацію за 2025 рік щодо кількості дітей у патронатних сім'ях: 10 дітей там були через загрозу життю та здоров'ю, чотири дитини — через домашнє насильство, ще чотири — поки батьки лікувалися, одна дитина — після смерті мами.

— Ще двоє дітей — це були новонароджені діти, які були влаштовані до патронату через те, що в пологовому будинку їхні батьки відмовились від них. Ще троє дітей було влаштовано саме по акту про покинуту знайдену дитину, яка складається органами Національної поліції спільно з медичним закладом, які обстежують цю дитину в присутності служби у справах дітей. Інші 74 дитини — це саме були за заявами батьків через складні життєві обставини, — зазначила Ірина Пономарьова.

Отже, повернулися до батьків після патронту 35 дітей, що становить майже 55%.

Ірина Пономарьова також зазначила, що у кожній громаді є потреба у створенні патронатних сімей. Але є вони тільки у 13 громадах. Послуга патронату фінансується з державного бюджету, проводиться і навчання.

Начальниця служби у справах дітей закликала ставати патронатними вихователями і допомагати дітям, якщо є така можливість.

— Нагадую, що у нас ще є потреба і дуже велика потреба, оскільки майже щодня з кожною дитиною може трапитись будь-який негаразд. І не хотілось би, щоб ці діти потрапляли до закладів або опинились сам на сам зі своєю проблемою. Адже це можуть бути не тільки діти новонароджені або зовсім маленькі. Це також можуть бути і підлітки, які бояться вилучення з сім'ї і замовчують здебільшого про свої проблеми, — додала Ірина Пономарьова.

Нагадаємо, у 2025 році створили Клуб патронатних вихователів та помічників Миколаївської області.

