У Миколаєві за тиждень народилися 34 дитини: дівчаток майже вдвічі більше за хлопчиків

У Миколаєві протягом тижня, з 24 квітня по 1 травня, у пологових відділеннях міських лікарень на світ з'явилися 34 дитини.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Серед новонароджених лідирують дівчатка — їх народилася 21, тоді як хлопчиків — 13.

Медичні заклади Миколаєва продовжують працювати у штатному режимі та надавати всю необхідну допомогу породіллям

Нагадаємо, що за п’ять років народжуваність у Миколаївській області майже вдвічі впала. Якщо у 2020 році на світ з’явилося 7 тисяч 558 дітей, то у 2025-му — 3 тисячі 17.