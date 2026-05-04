Державні траси у Доманівській громаді треба капітально ремонтувати, але гроші на цей рік не виділили

Державні траси у Доманівській громаді потребують капремонту. Фото: МикВісті

Через Доманівську територіальну громаду проходять дві траси державного значення: Р-75 Контрольно-пропускний пункт «Тимкове»-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка» та Т-15-06 «Миколаїв-Доманівка-Берізки». Обидві потребують капітального ремонту, але гроші на це не передбачені у цьому році.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області у відповідь на запит «МикВісті».

У дорожній службі зазначили, що для повноцінного відновлення доріг Р-75 та Т-15-06 у межах Доманівської територіальної громади є потреба у виконанні капітального ремонту. Але через війну кошти на капремонт доріг державного значення Миколаївської області обмежені.

Також повідомляється, що фінансування ремонтів доріг проводять враховуючи інтенсивність автомобільного трафіку, логістичні та евакуаційні маршрути, а також прифронтові напрямки.

«Гроші Державного дорожнього фонду спрямовують на зміцнення армії та посилення оборони України, а дорожня галузь отримую фінансування за 3 напрямами: невідкладні заходи, пов’язані з утриманням доріг; дороги, які є необхідними для військових потреб; будівництво та ремонт доріг в рамках проєктів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та урядами країн-партнерів», — повідомили у Службі відновлення.

На капремонт державних доріг у Доманівській громаді цього року коштів немає.

«У поточному році капітальні видатки на виконання робіт з нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення в межах Миколаївської області не передбачені», — йдеться у відповіді.

Щодо експлуатаційного утримання зазначили, що у минулому році на ділянках траси Р-75 підрядники виконували профілювання дорожнього покриття автогрейдером та ямковий ремонт з використанням гарячих асфальтобетонних сумішей.

У Службі відновлення зазначають, що щорічно надають пропозиції Держагентству з відновлення та розвитку інфраструктури України щодо включення до переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту ділянок та штучних споруд трас Р-75 та Т-15-06.

Відповідь Служби відновлення та інфраструктури Миколаївщини щодо ремонту доріг у Доманівській громаді на запит МикВісті

Нагадаємо, жителі поскаржилися, що у Доманівській тергромаді їм доводиться добиратися польовими дорогами, оскільки основні всі у ямах. Тому люди звернулися до представників влади та дорожніх служб, щоб ями засипали, поки не проведуть ремонт.