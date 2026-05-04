 У Львові посадовиця переплутала ШІ-зображення з виконаними роботами та отримала догану

ШІ-фото замість обрізки дерева: у Львові оголосили догану посадовиці

Згенероване фото, на якому всі гілки обрізали. Фото: Львівська міська рада

У Львові працівниця районної адміністрації відзвітувала про нібито виконану обрізку дерева, прикріпивши згенероване штучним інтелектом зображення. Насправді жодних робіт на місці не проводили. За це їй оголосили догану.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, 30 квітня мешканець звернувся на «гарячу лінію» міста з проханням обрізати сухі гілки дерева. Уже за кілька годин у відповіді йшлося, що роботи виконано, а як підтвердження було додано фото. Згодом з’ясувалося, що зображення згенерували за допомогою штучного інтелекту.

Як пояснила голова Франківської районної адміністрації Галина Нарівна, після звернення мешканця працівниця зв’язалася з підрядником. Той надіслав візуалізацію можливого вигляду дерева після обрізки, як приклад, що такі роботи проводити недоцільно. Однак працівниця помилково сприйняла це зображення pf звіт про виконані роботи і передала його? як відповідь мешканцю.

У міській раді наголошують, що це перший подібний випадок за вісім років роботи «гарячої лінії». Найближчим часом на місце виїдуть фахівці і визначать, які роботи справді потрібні.

«Щодо самого звернення — на місце у найближчі дні виїдуть фахівці управління екології разом із підрядником, щоб визначити, які роботи тут справді доцільні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» не справляються з великою кількістю заявок на обрізку дерев, тому до робіт залучатимуть КП «ГДМБ» та районні адміністрації.

