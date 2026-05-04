Миколаївська спортсменка виборола золото на турнірі з параплавання
22:23, 04 травня, 2026
З 27 квітня по 4 травня у Парижі відбувся міжнародний кваліфікаційний турнір з параплавання серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Миколаївська спортсменка здобула перемогу.
Про це повідомили у департаменті соцзахисту населення Миколаївської ОВА.
Від Миколаївщини виступала на змаганнях Анна Гонтар, яка представляє регіональний центр «Інваспорт». Спортсменка, яку тренує заслужений тренер України Олена Сальнікова, виборола золоту медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем.
