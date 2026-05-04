 Миколаївська спортсменка Анна Гонтар перемогла на міжнародних змаганнях з параплавання

  • понеділок

    4 травня, 2026

  • 11.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 4 травня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 11.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївська спортсменка виборола золото на турнірі з параплавання

  • на русском

  • 2000 + Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів
Миколаївська спортсменка здобула перемогу на змаганнях з параплавання. Фото: департамент соцзахисту населення Миколаївської ОВАМиколаївська спортсменка здобула перемогу на змаганнях з параплавання. Фото: департамент соцзахисту населення Миколаївської ОВА

З 27 квітня по 4 травня у Парижі відбувся міжнародний кваліфікаційний турнір з параплавання серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Миколаївська спортсменка здобула перемогу.

Про це повідомили у департаменті соцзахисту населення Миколаївської ОВА.

Від Миколаївщини виступала на змаганнях Анна Гонтар, яка представляє регіональний центр «Інваспорт». Спортсменка, яку тренує заслужений тренер України Олена Сальнікова, виборола золоту медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Нагадаємо, спортсмени з Миколаєва стали чемпіонами відкритих всеукраїнських змагань зі стрибків на акробатичній доріжці «Меморіал Костянтина Венгеля», які проходили у столиці.

Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві пройшли перші в цьому році змагання серед яхтсменів

Катерина Середа
новини
На Одещині цього літа планують відкрити більше пляжів, — Кіпер

Світлана Іванченко
новини
Суд відправив під арешт начальницю управління спорту Миколаєва: вона може вийти під заставу

Юлія Лук’яненко
новини
Розтрата ₴550 тисяч: суд відсторонив від посади начальницю управління спорту Миколаєва

Юлія Лук’яненко
новини
«В деяких місцях не видно бордюру», — міськрада просить Службу відновлення прибрати бруд на ПГУ та Інгульському мосту у Миколаєві

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Суд відправив під арешт начальницю управління спорту Миколаєва: вона може вийти під заставу

Державні траси у Доманівській громаді треба капітально ремонтувати, але гроші на цей рік не виділили

1 година тому

У Миколаєві пройшли перші в цьому році змагання серед яхтсменів

Галина Сеннікова

Головне сьогодні