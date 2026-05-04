У Миколаєві пройшли перші в цьому році змагання серед яхтсменів

З 30 квітня по 3 травня в акваторії обласного яхт-клубу відбулися всеукраїнські щорічні змагання «Вітрила Миколаївщини» серед юнаків. Це перші в цьому році всеукраїнські старти, і честь їх проведення було надано Миколаєву.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

У регаті взяли участь юнаки та дівчата 2009–2018 років народження з Миколаївської, Київської, Полтавської, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської та Вінницької областей. Загалом було зареєстровано 94 спортсмени, які виступали на 82 човнах (у класі «Кадет» — парні екіпажі) у таких класах: «Оптиміст», «Кадет», «RS Tera Pro», «RS Tera Sport», «ILCA 4», «Ультра D». У класі «Оптиміст» змагалися 42 спортсмени.

На урочистій церемонії відкриття були присутні важливі гості: голова обласної ради Антон Табунщик, працівник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Тарасенко, начальник управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайло Ніколаєв, начальник офісу посольства Данії Якоб Торрільд Хансен, керівник ОСДЮШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб», голова Миколаївської області. обласної федерації вітрильного спорту Юрій Журавльов, віце-президент Вітрильної федерації України, голова комітету з проведення змагань Сергій Шумілов, представник Міністерства молоді та спорту України Олена Потеря, головний суддя змагань Віталій Поставчук.

Перед початком урочистостей учасники змагань і гості вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Після цього капітанів команд запросили до підняття Державного Прапору України.

У січні цього року Миколаївська обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб» отримала дев’ять нових вітрильників класу «Оптиміст». Це стало можливим завдяки підтримці Королівства Данії та благодійного фонду «Щедрик».

У своєму виступі Антон Табунщик висловив вдячність Королівству Данії за потужний знак солідарності та дружби. Сергій Шумілов подякував захисникам за можливість проведення в Миколаєві змагань такого масштабу. В попередні воєнні роки всеукраїнські старти в області відбувалися на Тилігульському лимані, де відсутня необхідна інфраструктура.

Юрій Журавльов подякував Миколаївській ОВА за постійну підтримку та управлінню молоді й спорту — за нові рятувальні жилети для спортсменів. Також прозвучали слова вдячності керівника офісу посольства Данії, які разом із партнерами сприяли отриманню нових вітрильників.

Якоб Торрільд Хансен зізнався, що яхт-клуб — це його улюблене місце у Миколаєві.

— Тут можна сидіти на березі лиману й милуватися вітрилами. Для мене це і є образ нашого улюбленого Миколаєва. Я радію, що такі молоді спортсмени мають можливість тут тренуватися, і сподіваюся, що отримають задоволення від користування нашим подарунком, — сказав Якоб Хансен.

Він також вручив вимірювальні свідоцтва на подаровані вітрильники найкращим спортсменам спортшколи.

За давньою морською традицією під час спуску на воду нові човни щедро окропили ігристим вином.

Перегони відбувалися при сприятливих погодних умовах, але старти кілька разів переносилися через повітряні тривоги. Про це розповів головний суддя змагань Віталій Поставчук:

— Було заплановано 12 перегонів, але постійні тривоги нам дуже заважали. За 4 дні нам вдалося провести 9 стартів. Тому дякуємо силам оборони і всім, хто долучився до проведення регати, забезпечення її безпеки за надану можливість.

Під час тривалого очікування стартів тренери з інших міст проводили для дітей майстер-класи та обмінювалися досвідом із миколаївськими колегами.

У підсумку регата виявилася результативною для миколаївських юних яхтсменів. 3 травня відбулася церемонія нагородження призерів.

Переможці та призери:

В класі яхт «Оптиміст» серед юнаків:

І місце — Бондарюк Андрій (Одеса)

ІІ місце — Курючкін Кирило (Миколаїв)

III місце — Пантелей Тимофій (Київ).

В класі яхт «Оптиміст» серед дівчат:

І місце — Сорокіна Аліна (Миколаїв)

ІІ місце — Гарнага Лада (Миколаїв)

ІІІ місце — Соломонова Юлія (Миколаїв).

В класі яхт «Оптиміст» молодша група:

І місце — Гарнага Лада (Миколаїв)

ІІ місце — Примаков Лев (Дніпро)

ІІІ місце — Бєліков Артем (Миколаїв).

В класі яхт «RS Tera Sport»:

І місце — Трохачова Анастасія (Київ)

ІІ місце — Самойленко Стефанія (Київ)

ІІІ місце — Затула Марія (Миколаїв).

В класі яхт «RS Tera PRO»:

І місце — Чикалов Олександр (Запоріжжя)

ІІ місце — Дужа Аріна (Дніпро)

ІІІ місце — Поваляшко Єгор (Запоріжжя).

В класі яхт «Кадет» серед юнаків:

І місце — Бутенко Катерина та Гутієв Давид (Київ)

ІІ місце — Ронський Андрій та Москаленко Анатолій (Київ)

ІІІ місце — Костенко Надія І Передрій Андрій (Миколаїв).

Асоціація класу яхт «Кадет» нагородила наймолодших учасників змагань в цьому класі - Сафронова Максима та Малишко Владислава.

В класі яхт «Ультра D» переможцями стали;

І місце — Клєпцов Євген Миколаїв

ІІ місце — Залевський Ігор Одеса

ІІІ місце — Джумаєв Артем Миколаїв.

КДЮСШ «Атлант» м. Миколаєва окремо нагородила своїх спортсменок у класі «Ультра D»:

І місце — Янкович Олександра

ІІ місце – Круцило Поліна

ІІІ місце – Проценко Вероніка.

В класі яхт «ILCA» серед юнаків посіли:

І місце — Мастицький Андрій Миколаїв

ІІ місце — Тамбулов Андрій Миколаїв

ІІІ місце — Харін Іван Миколаїв.

В класі яхт «ILCA» серед дівчат переможницею стала Саннікова Аліна.

Вже сьогодні юні спортсмени розпочинають підготовку до наступних змагань.

У Микола'єві пройшла змагання серед яхтсменів, фото Галина Сеннікова, МикВісті

