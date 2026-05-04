Бізнесу Миколаївщини повернули майже ₴360 млн ПДВ
- Світлана Іванченко
19:49, 04 травня, 2026
За чотири місяці цього року бізнесу Миколаївщини повернули з держбюджету понад 358 мільйонів гривень податку на додану вартість (ПДВ).
Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, відшкодування ПДВ задекларували 41 юридична особа та три фізичні особи-підприємці. Загальна сума заявленого до повернення податку становила 319,3 мільйона гривень.
Після перевірок, з урахуванням попередніх періодів, 41 підприємству області відшкодували 358,3 мільйона гривень ПДВ. Крім того, двом юридичним особам виплачено пеню на 531,8 тисячі гривень.
Станом на 1 травня цього року залишок невідшкодованих ПДВ становить майже 116 мільйонів гривень.
Раніше повідомлялось, що Миколаївська обласна рада звернулася до Верховної Ради, Кабміну про запровадження ПДВ для малого і середнього бізнесу, який має річний дохід понад 4 мільйони гривень.
