 Бізнесу Миколаївщини відшкодували майже ₴360 млн ПДВ за 4 місяці 2026 року

Бізнесу Миколаївщини повернули майже ₴360 млн ПДВ

Центральна вулиці Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

За чотири місяці цього року бізнесу Миколаївщини повернули з держбюджету понад 358 мільйонів гривень податку на додану вартість (ПДВ).

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, відшкодування ПДВ задекларували 41 юридична особа та три фізичні особи-підприємці. Загальна сума заявленого до повернення податку становила 319,3 мільйона гривень.

Після перевірок, з урахуванням попередніх періодів, 41 підприємству області відшкодували 358,3 мільйона гривень ПДВ. Крім того, двом юридичним особам виплачено пеню на 531,8 тисячі гривень.

Станом на 1 травня цього року залишок невідшкодованих ПДВ становить майже 116 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська обласна рада звернулася до Верховної Ради, Кабміну про запровадження ПДВ для малого і середнього бізнесу, який має річний дохід понад 4 мільйони гривень.

