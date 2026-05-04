 Кіпер заявив, що на Одещині цього літа планують відкрити більше пляжів

На Одещині цього літа планують відкрити більше пляжів, — Кіпер

Пляж в Одесі, травень 2025 року. Фото: МикВісті

В Одеській області у літньому сезоні 2026 року планують збільшити кількість офіційно відкритих пляжів. Йдеться лише про ті локації, які відповідають вимогам безпеки та мають укриття.

Про це заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону «Єдині новини», пишуть «МикВісті».

За його словами, кількість відкритих пляжів поступово зростає.

— У серпні 2023 року відкрили 6–7 пляжів, то вже у 2025 році загалом було відкрито 36 пляжів. Це пляжі, які обстежуються, де є повноцінні укриття, де можна перебувати більш безпечно. Менше ніж 36, як торік, не буде, навпаки, буде більше. Я підписав два тижні тому розпорядження про обстеження всіх пляжів, які подадуть заявки для відкриття оздоровчого сезону. Відповідні комісії відпрацюють, нададуть пропозиції щодо запуску, і рішенням Ради оборони та відповідним наказом будемо вводити їх у дію, — зазначив він.

Кіпер переконаний, що море Одещини — це не лише туристичний сезон, а можливість фізичного й психологічного відновлення для людей.

— Ми це робимо, щоб забезпечити якомога більше можливостей для оздоровлення наших військових, їхніх сімей і громадян. І давайте будемо відверті — щоб бізнес працював, щоб поверталися наші підприємці, які релокувалися чи виїхали. Це також важливо — підтримати їх, як і вони підтримують Збройні сили, — додав очільник області.

Нагадаємо, що у 2025 році українці найчастіше подорожували Карпатами, тоді як іноземні гості обирали для перебування великі міста та відомі курорти, серед яких — Одеса.

В той же час, за роки повномасштабної війни надходження від туристичного збору на Миколаївщині скоротилися більш ніж на 70%.

