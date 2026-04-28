 На Одещині за ₴30 млн планують зробити з укриття в ліцеї коворкінг-простір

  • вівторок

    28 квітня, 2026

  • 11.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 11.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині за ₴30 млн укриття в ліцеї перетворять на коворкінг

Одне з укриттів у Миколаєві. Ілюстративне фото6 МикВістіОдне з укриттів у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

В Ізмаїльському районі Одеської області планують відремонтувати та переобладнати під мультифункціональний коворкінг-простір укриття в Ларжанському ліцеї.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Вартість проєкту становить понад 30 мільйонів гривень. Замовником робіт виступає управління освіти Саф’янівської сільської ради. Подати тендерні пропозиції можна до 10 травня.

Слід зазначити, що профінансувати проєкт планують з місцевого бюджету із залученням державної субвенції, зокрема в межах програми ЄС Ukraine Facility.

Скриншот з сайту публічних закупівель ProzorroСкриншот з сайту публічних закупівель Prozorro

Передбачається повна перебудова укриття: демонтаж старих конструкцій, зведення нових перегородок і перекриттів, бетонні та фундаментні роботи. Також заплановані внутрішні роботи — оздоблення стін і підлоги, фарбування, укладання плитки.

Окремо планують оновлення водопостачання, каналізації, вентиляції та електрики, а також встановлення протипожежних систем і обладнання для маломобільних груп населення.

Крім того, підрядник має провести і зовнішні роботи, зокрема облаштування входів і піддашків. А також встановити меблі: столи, стільці і шафи. Завершити роботи підрядник має до 31 грудня цього року.

Раніше повідомлялось, що у 2026 році в Україні облаштують 113 укриттів у закладах загальної середньої освіти в 22 областях, зокрема на Миколаївщині їх буде 8. На реалізацію проєкту уряд уже виділив майже п'ять мільярдів гривень субвенції.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

