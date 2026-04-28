На Одещині за ₴30 млн укриття в ліцеї перетворять на коворкінг

В Ізмаїльському районі Одеської області планують відремонтувати та переобладнати під мультифункціональний коворкінг-простір укриття в Ларжанському ліцеї.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Вартість проєкту становить понад 30 мільйонів гривень. Замовником робіт виступає управління освіти Саф’янівської сільської ради. Подати тендерні пропозиції можна до 10 травня.

Слід зазначити, що профінансувати проєкт планують з місцевого бюджету із залученням державної субвенції, зокрема в межах програми ЄС Ukraine Facility.

Передбачається повна перебудова укриття: демонтаж старих конструкцій, зведення нових перегородок і перекриттів, бетонні та фундаментні роботи. Також заплановані внутрішні роботи — оздоблення стін і підлоги, фарбування, укладання плитки.

Окремо планують оновлення водопостачання, каналізації, вентиляції та електрики, а також встановлення протипожежних систем і обладнання для маломобільних груп населення.

Крім того, підрядник має провести і зовнішні роботи, зокрема облаштування входів і піддашків. А також встановити меблі: столи, стільці і шафи. Завершити роботи підрядник має до 31 грудня цього року.

Раніше повідомлялось, що у 2026 році в Україні облаштують 113 укриттів у закладах загальної середньої освіти в 22 областях, зокрема на Миколаївщині їх буде 8. На реалізацію проєкту уряд уже виділив майже п'ять мільярдів гривень субвенції.