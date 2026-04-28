 Рада підтримала в першому читанні новий Цивільний кодекс

Рада підтримала в першому читанні новий Цивільний кодекс: цифрові імена та покупки дітей з 6 років

Верховна Рада. Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада України підтримала у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу. Остаточно документ ще не ухвалений — далі його мають готувати до другого читання.

За законопроєкт №15150 проголосували 254 народні депутати, про це свідчить трансляція засідання.

У пояснювальній записці зазначається, що цивільний кодекс регулює приватні відносини: право власності, сімейні та спадкові питання, а також інші юридичні аспекти життя громадян і бізнесу. Серед запропонованих змін — можливість використовувати цифрові ідентифікатори або псевдоніми в онлайн-середовищі замість традиційного імені.

Реклама

Також пропонується дозволити дітям із 6 років самостійно оплачувати дрібні покупки банківськими картками в межах побутових витрат. Окремо у проєкті йдеться про можливість спадкування цифрових активів і нові правила щодо сімейного майна та заповітів, зокрема щодо репродуктивного матеріалу.

Водночас частина аналітиків заявляє, що окремі положення нового Цивільного кодексу можуть створювати ризики для свободи слова.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який є серед ініціаторів цієї законодавчої зміни, пообіцяв, що до другого читання в законопроєкт ще внесуть великий блок поправок, які врахують зауваження та критику, що виникли після аналізу документа фахівцями. Він також просив парламент збільшити терміни підготовки законопроєкту до другого читання наполовину, однак це рішення депутати не підтримали.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що після суспільної реакції з проєкту нового Цивільного кодексу вирішили вилучити норму, яка передбачала можливість укладення шлюбу з 14 років у виняткових випадках.

Реклама
